 Pelletspreise: Preise für Holzpellets steigen wieder leicht

Die Pelletspreise haben sich bis Herbst 2022 auf Rekordhöhe bewegt. Seitdem sind sie stetig gesunken. Nun klettern die Preise für Holzpellets allerdings wieder.

In Deutschland heizen immer mehr Menschen mit Pelletheizung oder Pelletofen. (Foto: imago) Pelletpreise

Düsseldorf Heizen mit Pellets gewinnt angesichts der Energiekrise weiter an Beliebtheit. Bereits 2021 gab es laut dem Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband bundesweit 570.000 Heizungen und Öfen – ein Jahr später waren es schon knapp 650.000.

Die Preise für Pellets, so wie für Strom, Kohle und Erdgas, haben in den vergangenen Monaten eine Rally erlebt. Im vergangenen Jahr stieg der Preis für eine Tonne in einem Sechs-Tonnen-Bündel von 366 Euro im Januar auf 764 Euro im September. Aktuell haben sich die Preise zwar etwas beruhigt, bleiben aber auf einem hohen Niveau.

Verbraucher sind entsprechend verunsichert, worauf sie sich einstellen müssen. Warum sind Pellets weiterhin so teuer? Sinken die Preise in absehbarer Zeit? Lohnt sich Heizen mit Holz und das Umrüsten auf eine Pelletheizung überhaupt noch? Wann ist der beste Zeitpunkt, um Pellets zu kaufen? Wie viel Tonnen braucht man eigentlich im Jahr? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.