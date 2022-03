Pharma-Branche Corona-Impfstoff von Sanofi und GSK macht großen Schritt in Richtung Zulassung

Frankfurt Nach positiven Studiendaten wollen die Pharmakonzerne Sanofi und Glaxo-Smithkline (GSK) nun die Zulassung für ihren gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoff beantragen. Im Kampf gegen die Coronapandemie dürfte damit im Laufe des Jahres ein zweiter Impfstoff auf Proteinbasis zur Verfügung stehen.

In einer Studie, bei der das Sanofi-Vakzin für Auffrischimpfungen (Booster) eingesetzt wurde, habe der Impfstoff die Antikörperkonzentrationen um das 18- bis 30-Fache gegenüber der Ausgangssituation verstärkt, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit.

Darüber hinaus gab Sanofi Daten für den Einsatz des Impfstoffs als reguläre Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von drei Wochen bekannt. Danach zeigte der Impfstoff in einer Studie mit rund 10.000 Teilnehmern einen Wirkungsgrad von knapp 58 Prozent gegenüber symptomatischen Corona-Infektionen generell, 75 Prozent Effektivität gegenüber moderaten oder schweren Erkrankungen und 100 Prozent Schutz vor schweren Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen.

Das entspricht nach Einschätzung des französischen Konzerns der Wirksamkeit der etablierten Impfstoffe im heutigen Umfeld, das von neuen Virusvarianten geprägt ist.

Corona: Sanofi will Zulassung beantragen

Die gemessenen Antikörperkonzentrationen bei den Geimpften waren laut Sanofi gut doppelt so hoch wie bei Personen, die mRNA-Impfstoffe erhalten hatten. Der Impfstoff habe sowohl bei der Primärimpfung als auch beim Einsatz als Booster ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil in allen Altersgruppen gezeigt.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Daten, die unsere starke wissenschaftliche Basis und die Vorteile unseres Covid-19-Impfstoffs bestätigen, erklärte Thomas Triomphe, der Chef der Sanofi-Impfstoffsparte. Man befinde sich in Gesprächen mit den Zulassungsbehörden in den USA und Europa und werde nun die gesamten Daten einreichen.

Impfstoffmarkt ist bereits stark versorgt

Sanofi und GSK liegen im Impfstoffwettlauf relativ weit zurück und könnten nur als Anbieter Nummer sechs in einem Markt antreten, der inzwischen bereits stark versorgt ist. Ihr erster Produktkandidat hatte in Studien zu schwache Immunreaktionen ausgelöst und die beiden Firmen daher zu einem neuen Anlauf gezwungen.

Das kommerzielle Potenzial des Sanofi/GSK-Impfstoffs wird daher nun stark davon abhängen, inwieweit regelmäßige Auffrischimpfungen nötig sind und wie stark sich bisherige Impfskeptiker nun angesichts der Verfügbarkeit von proteinbasierten Vakzinen doch noch überzeugen lassen.

Die EU hatte 2020 bereits vorab 300 Millionen Dosen des Impfstoffs geordert, hat seither aber auch einen erweiterten Vertrag mit Pfizer/Biontech über bis zu 1,8 Milliarden Dosen abgeschlossen. Die USA hatten 100 Millionen Dosen bei Sanofi vorab bestellt.

Bisher sind in Europa die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, Vektorimpfstoffe von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson sowie seit Kurzem auch der erste proteinbasierte Impfstoff der US-Firma Novavax zugelassen. Diese Unternehmen dürften im laufenden Jahr zusammen über Kapazitäten für mehr als zehn Milliarden Dosen verfügen, und vor allem Biontech/Pfizer und Moderna haben bereits in großem Umfang feste Lieferverträge mit vielen Staaten in den Büchern.

Protein-Impfstoffe: Hoffnung auf höhere Impfquote

Die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna hatten in ihren großen klinischen Studien deutlich höhere Wirkungsgrade von rund 95 Prozent gegen symptomatische Corona-Infektionen generell gezeigt. Allerdings wurden sie in Phasen getestet, als die Ursprungsversion des Sars-CoV-2-Virus noch dominierte, während zum Zeitpunkt der Sanofi-Studien bereits andere Varianten vorherrschten.

Zudem werden sie von Impfskeptikern abgelehnt, die den vergleichsweise neuartigen genetischen Wirkmechanismen der mRNA-Impfstoffe nicht vertrauen. Politiker hoffen daher, zumindest einen Teil der Skeptiker mit dem Angebot von proteinbasierten Impfstoffen noch zur Impfung gegen Covid zu bewegen.

Bei den Proteinimpfstoffen werden künstlich hergestellte Fragmente des Spike-Proteins des Virus zusammen mit Impfverstärkern, sogenannten Adjuvanzien, verimpft. Diese Proteine werden vom Immunsystem als fremd erkannt und lösen dadurch eine Abwehrreaktion aus. Die mRNA- und Vektorimpfstoffe dagegen regen die Körperzellen mithilfe genetischer Mechanismen zur Produktion des Spike-Proteins an, worauf dann ebenfalls die Immunabwehr reagiert.

