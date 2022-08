Pilotenstreik Tarifstreit der Lufthansa-Piloten: Das müssen Flugreisende jetzt wissen

Das Bodenpersonal hat sich geeinigt, doch auch die Lufthansa-Piloten drohen mit dem Ausstand. Was ein Streik der Flugkapitäne bedeutet – und welche Rechte Sie als Fluggast haben.

Auch die Piloten der Lufthansa drohen mit einem Streik. (Foto: Reuters) Lufthansa-Flugzeuge

Düsseldorf Verspätungen und ausgefallene Flüge haben in den vergangenen Wochen die deutschen Flughäfen geprägt. Die Gewerkschaft Verdi hatte rund 20.000 Mitarbeiter des Bodenpersonals an den Flughäfen zum Streik aufgerufen. Ende Juli fielen mehr als 1000 Flüge an den Drehkreuzen in München und Frankfurt aus, 134.000 Reisende waren betroffen. Nachdem in dem Tarifstreit am Donnerstag eine Einigung erzielt worden ist, steht ein möglicher Streik der Lufthansa-Piloten noch aus.

In einer Urabstimmung Ende Juli stimmten 97,6 Prozent des Cockpitpersonals bei Lufthansa und 99,3 Prozent bei der Frachtsparte Lufthansa Cargo für einen Arbeitskampf, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit. Die Tarifpartner haben bereits sechs Verhandlungsrunden hinter sich, die bislang zu keinem Ergebnis geführt haben.

Warum die Kapitäne streiken wollen und was Ihre Rechte als Fluggast sind, wenn es zu Verspätungen und Ausfällen kommt: die wichtigsten Fragen zum kommenden Warnstreik.

Wann wollen die Piloten streiken?

Wann die Lufthansa-Piloten die Arbeit niederlegen werden, ist noch nicht klar. Ein Streik ist seit der erfolgreichen Urabstimmung möglich, wurde aber noch nicht ausgerufen. Bereits vor der Abstimmung Ende Juli hatte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls erklärt, dass es sich um ein „Warnsignal“ an den Lufthansa-Vorstand handele. Bislang sind die Tarifverhandlungen von beiden Seiten auch noch nicht als gescheitert erklärt worden. Lufthansa erklärt sich weiter bereit, nach einer Einigung mit der Pilotengewerkschaft zu suchen. „Die Gespräche werden fortgesetzt, damit wir zu einer Lösung am Verhandlungstisch kommen“, sagte eine Lufthansa-Sprecherin in der vergangenen Woche. Geplant sind vier Gesprächstermine, die im vertraulichen Rahmen stattfinden, wie Lufthansa am Montag bestätigte. Eine Berichterstattung nach außen soll es nicht geben. Für die Spanne der Verhandlungen sind dem Vernehmen nach keine Streiks geplant.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Sollten die Gespräche allerdings scheitern, ist ein Streik laut Insidern ab Mitte August möglich. Auch der September war in den Vorjahren ein besonders verkehrsreicher Urlaub, sodass ein Streik die Lufthansa auch dann noch empfindlich treffen könnte.

Wieso wollen die Lufthansa-Piloten streiken?

Hintergrund sind die nach sechs Gesprächsrunden festgefahrenen Tarifverhandlungen. Die VC fordert für das Cockpitpersonal der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo rückwirkend zum 1. Juli 5,5 Prozent mehr Gehalt und einen automatischen Inflationsausgleich ab 2023. Dazu kommen strukturelle Forderungen wie eine einheitliche Tarifstruktur, die eine Einigung besonders schwierig machen. Das betrifft zurzeit rund 5000 Piloten.

Ziel der Lufthansa ist es, Personalkosten zu begrenzen – mit Gehältern der Flugkapitäne von teilweise über 200.000 Euro im Jahr. Die Airline argumentiert, im Wettbewerb mit Billigfliegern sonst nicht mithalten zu können. Nach den verlustreichen Jahren der Coronakrise will der Konzern bis 2024 wieder eine Umsatzrendite von acht Prozent erreichen.

>> Lesen Sie dazu: So viel verdienen Piloten bei Lufthansa und Eurowings

Zudem schwelt im Hintergrund ein Streit über die künftige Konzernstrategie. Lufthansa plant, eine neue Airline mit niedrigeren Tarifbedingungen aufzubauen. Bislang hatte sich die VC die exakte Zahl von 325 Flugzeugen garantieren lassen. Diese dürfen ausschließlich von den rund 5000 Kapitänen und Ersten Offizieren geflogen werden, die dem Konzerntarifvertrag unterliegen.

Wie lange streiken die Lufthansa-Piloten?

Dazu gibt es bislang keine Angaben. Die Gewerkschaftsmitglieder haben sich aber für einen unbefristeten Streit ausgesprochen. Dieser kann erst beendet werden, wenn in einer erneuten Urabstimmung mindestens 70 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder ein Angebot der Lufthansa annehmen.

>> Lesen Sie dazu: Lufthansa droht der Abstieg aus der Weltliga

Welche Lufthansa-Flüge betrifft das?

Auch darüber gibt es noch keine Angaben. Sollte der Streik noch in die Urlaubssaison fallen, wären möglicherweise Verbindungen in beliebte Urlaubsländer betroffen.

Was sind meine Fluggastrechte bei Streik?

Flugreisende haben bei Annullierungen oder Verspätungen aufgrund eines Streiks grundsätzlich Anspruch auf eine alternative Beförderung, so regelt es die europäische Fluggastrechteverordnung. Das kann entweder ein Ersatzflug oder auch ein Bahnticket sein. Kann die Airline keine Alternative anbieten, muss sie den Flugpreis erstatten. Zusätzlich können Reisende Verpflegung und, wenn nötig, Unterbringung geltend machen.

Auch Entschädigungszahlungen stehen den Fluggästen zu, heißt es bei der Verbraucherzentrale. Eine Fluggesellschaft kann sich nur entlasten, wenn sie rechtzeitig informiert hat – oder aufgrund „außergewöhnlicher Umstände“. Dazu zähle aber nicht der Streik des eigenen Personals, erklärt die Verbraucherzentrale und verweist auf die aktuelle Rechtsprechung.

Mehr: Nun droht auch noch der Piloten-Streik: Lufthansa steckt in der Dauerkrise

Erstpublikation: 08.08.2022, 15:11 Uhr.