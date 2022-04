Plagiarius Das sind die dreistesten Produktfälschungen des Jahres

Düsseldorf Als die Mails in Ulrich Demuths Postfach erscheinen, weiß er: Das ist ein richtig dicker Fisch. Die Mails enthalten Fotos von Druckmessgeräten der Marke Wika. „Made in Germany“ steht gut lesbar auf den Geräten. Nur: Mit der Herkunftsbezeichnung lässt Wika seine Geräte gar nicht beschriften. „Das ist, als würde man ‚echte Markenuhr‘ auf eine gefälschte Rolex schreiben“, sagt Demuth, Leiter der Patentabteilung des unterfränkischen Familienunternehmens.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Klingenberg am Main ist Weltmarktführer im Bereich der Druck- und Temperaturmessgeräte. Es erzielt jährlich mehr als eine Milliarde Euro Umsatz, mit Produktionsstandorten eben nicht nur in Deutschland, sondern neun Ländern weltweit. Zu den Kunden gehören unter anderem die Dax-Konzerne BASF und Bayer. Qualitätsmanagement steht für den Konzern an prominenter Stelle.

Von dem guten Geschäft der für ihre Qualität bekannten Hersteller würden auch gern Dritte profitieren – Patent- und Markenrechtsverletzung inklusive. „Produkt- und Markenpiraterie ist ein lukratives Milliardengeschäft“, sagt Christine Lacroix vom Verein Aktion Plagiarius, der auf die zunehmende Skrupellosigkeit der Fälscher aufmerksam machen will. Der Verein kürt dazu regelmäßig die dreistesten Produktfälscher des Jahres. (Eine Übersicht der aktuellen „Preisträger“ finden Sie weiter unten.)

Denn es entstehen nicht nur wirtschaftliche Schäden, teilweise sind die Fälschungen sogar gesundheitsgefährdend. Gibt es beispielsweise Ungenauigkeiten beim Messen des Drucks in Industrieanlagen, kann das gravierende Folgen haben. Ulrich Demuth klickt deswegen alle Fotos in den Mail-Anhängen durch, die einer von Wikas offiziellen Handelspartnern ihm hat zukommen lassen und die auch das Innere der Messgeräte zeigen. Im konkreten Fall entdeckt der 55-jährige Patentingenieur, dass die eingebauten Messfedern in den nachgeahmten Geräten niemals genau funktionieren können. Und das bedeutet: Alarm.

Höchste Alarmbereitschaft beim OECD

„Dangerous Fake“ heißt ein aktueller Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (Euipo). Aus ihm geht hervor, dass kriminelle Fälscher zunehmend Waren vertreiben, von denen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken ausgehen können. Am häufigsten sind davon Bekleidung, Kosmetikartikel, Spielzeug, Autoersatzteile und Medikamente sowie medizinische und covidrelevante Produkte wie Coronatests und Schutzausrüstung betroffen.

Den Umsatz, der durch den internationalen Handel mit gefälschten Produkten entsteht, beziffern Euipo und OECD allein für das Jahr 2019 auf 412 Milliarden Euro. Das entspricht 2,5 Prozent des Welthandels. Die Einfuhren gefälschter Produkte in die Europäische Union (EU) beliefen sich 2019 auf 119 Milliarden Euro. Das geht aus dem Bericht „Global Trade in Fakes“ hervor. Nicht erfasst werden reine Inlandsgeschäfte.

„Die Pandemie hat das Problem zusätzlich befeuert“, sagt Christine Lacroix. Laut Europol würden gefälschte Produkte zunehmend über E-Commerce-Plattformen, soziale Medien und Messengerdienste vertrieben. Die Täterstruktur reiche demnach vom „ideenlosen Mitbewerber“ über professionell organisierte Fälscherbanden bis hin zur organisierten Kriminalität. Und das trifft Mittelständler wie Wika ebenso wie einen Dax-Konzern wie Volkswagen.

Onlinehändler bei Fälschungen stärker in die Verantwortung nehmen

Um Wirtschaft und Verbraucher vor gefährlichen Fälschungen besser zu schützen, fordert die Aktion Plagiarius, dass die Betreiber von E-Commerce-Plattformen zukünftig stärker in die Verantwortung genommen werden. Gewerbliche Händler müssten ihre Identität klar und nachweisbar mit Lichtbildausweis, Steueridentifikationsnummer, Bank- und Kontaktinformationen verifizieren und sich an geltendes Recht im Absatzmarkt halten.

Zudem müssten die Betreiber technisch sicherstellen, dass rechtsverletzende bereits gelöschte Angebote nicht unter anderem Namen wieder hochgeladen und angeboten werden können.

So weit ist die Regulierung nicht, und die Hersteller kümmern sich selbst um die Fälschungen, die ihren guten Ruf und damit die überlebenswichtige Marke beschädigen. Denn Käufern ist wohl nur selten klar, dass sie eine Fälschung erwerben. Ulrich Demuth und Wika wollen die Fälscher nicht einfach davonkommen lassen. Nur muss man derer im internationalen Rechtsverkehr auch erst einmal habhaft werden.

Lesen Sie hier die vollständige Liste der dreistesten Produktfälschungen, basierend auf Einschätzung und Wertung der Aktion Plagiarius:

1. Preis: Plagiat des Besteck-Sets Klikk

Oben das designprämierte Mehrwegbesteckset Klikk, unten die Fälschung. Besteckset

Was auf den ersten Blick einfach wirkt, ist in der Feinkonstruktion komplex. Das designprämierte Mehrwegbesteckset lässt sich intelligent zusammenstecken und besteht aus nachhaltigen Materialien. Vermutlich gerade wegen seiner Einfachheit wurde es zum Ausgangspunkt für eine Fälschung. Ein australischer Verlag für Frauenmagazine nutzte ein minderwertiges Plagiat im Rahmen einer Loyalitätskampagne.

Obwohl sich die Optik verblüffend ähnelt, ist die Nachahmung nicht besonders langlebig: Das Plagiat wurde aus ungeeignetem Kunststoff hergestellt, der sich bereits nach kurzer Zeit verformt und das Besteck unbrauchbar macht.

2. Preis: Druckmessgerät für chemische und verfahrenstechnische Prozesse von Wika

Links das Original von Wika und rechts die Fälschung aus Bangladesch. Druckmessgerät

Die Produkte des deutschen Familienunternehmens Wika stehen für Präzision, Qualität und Sicherheit, auch bei extremen Temperaturen. Zum Einsatz kommen die Druckmessgeräte zum Beispiel im Maschinenbau, in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowieso bei chemischen und verfahrenstechnischen Prozessen.

Die Markenfälschung aus Südostasien ist weder zuverlässig noch robust. Die Fälscher missbrauchen die weltweit geschützte Marke „Wika“ und täuschen den Käufer zusätzlich mit der Aufschrift „made in Germany“ auf besonders dreiste Art und Weise über die wahre Herkunft des Produkts.

3. Preis: Schrägkugellager von Schaeffler

Links das Schrägkugellager von Schaeffler, rechts die Fälschung aus China. Schrägkugellager

Der Hersteller Giant kopiert und fälscht laut Aktion Plagiarius alles: von Produkten, Verpackungen und den Markennamen renommierter Hersteller wie Schaeffler über Händlerzertifikate bis hin zu Data-Matrix-Codes und Bankbestätigungen. Alles, bis auf die Produktqualität. Dabei spielen Präzision und Zuverlässigkeit eine enorme Rolle bei Produkten, die unter anderem in Werkzeugmaschinen eingesetzt werden.

Die Fälschungen zeigen erhebliche Abweichungen in der Maßhaltigkeit und Fertigungsqualität, mit teils gravierenden Folgen.

4. Sonderauszeichnung für Schaltschrankschlüssel

In der Mitte das Original von Knipex, außen eine Auswahl von Plagiaten. Schaltschrankschlüssel

Mehr als 9500 Fälschungen des „Twinkey“ hat Knipex in den vergangenen drei Jahren auf Onlineplattformen ausfindig gemacht und die Angebote löschen lassen. Die Fälschungen des patentgeschützten Schaltschrankschlüssels werden unter anderem auf Amazon oder Alibaba vertrieben.

Die extrem niedrigen Preise der Plagiate spiegeln sich in billigen Materialien und schlechter Verarbeitung wider, der Magnet funktioniert oft nicht oder löst sich aus der Befestigung.

Weitere Auszeichnungen: Künstlerhemd „Alnuso“

Links das Künstlerhemd von Germens, rechts die Kopie von Gabano. Künstlerhemd

Hochwertige Stoffe und ausgefallene Designs: Damit wirbt der Hersteller Germens für seine Hemden. Die Designs werden von Künstlern entworfen. Bei dem Gabano-Plagiat wurden die Farben und Motive nahezu eins zu eins kopiert, lediglich die Anordnung und winzige Details wurden verändert.

Die deutsche Website von Gabano enthält kein Impressum. Auch die auf Facebook genannte Adresse führt ins Leere. Ein deutscher Onlinehändler nahm das Plagiat für ein Siebtel des Originalpreises in sein Angebot auf. Mittlerweile hat er eine Unterlassungserklärung unterschrieben.

Das Klikk-Besteckset für unterwegs

Links das Besteckset für unterwegs von Klikk, rechts die Billigkopie von Shein. Besteckset für unterwegs

Der Billiganbieter Shein bot das optisch identische, aber instabile Plagiat des Mehrwegbestecks in vier Farben zum Kaufen an – für weniger als ein Drittel des Originalpreises. Der Billiganbieter lockt seine Kunden vor allem über Google und soziale Medien an. Auf der Verpackung des Plagiats sind fünf Zertifikatslabel abgebildet, die die Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit des Produkts bezeugen sollen. Ob die Prüfstätten Material und Billigprodukt je getestet haben, ist fragwürdig.

Radkappen von VW

Links das Original von Volkswagen, rechts das Imitat von Murama. Radkappen von VW

„Kein Original-Produkt, aber austauschbar“, ist in die gefälschten „VW“-Radkappen eingraviert. Wahlweise bietet der Hersteller Murama auch offenkundig gefälschte Produkte anderer Automarken an. Der Preis beträgt lediglich ein Viertel des Originals, vertrieben wurden die Radkappen unter anderem auf Ebay und Amazon – der niedrige Preis spiegelt sich allerdings in billigen Materialien und mangelnder Stabilität wider.

VW schützt sein geistiges Eigentum weltweit. Ein deutscher Onlinehändler hat bereits eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Der italienische Hersteller verweigerte unterdessen die Unterlassung. Trotz offenkundiger Markenverletzung ist in Italien deshalb ein Gerichtsverfahren gegen Murama anhängig.

Futternapf für Katzen

Oben das Original von Wagner, unten die billige Kopie. Wagner Futterbar

Die Idee sowie Formen, Farben und Anordnung der Elemente des Futternapfs wurden nahezu eins zu eins kopiert. Der Preis beträgt allerdings gerade einmal ein Fünftel des Originals – auch hier macht sich das in der Produktqualität bemerkbar. Die Futterschalen bestehen beim Plagiat nicht aus form- und hitzebeständiger Keramik. Die Plastikschalen sitzen nicht stabil in der Aussparung und rutschen beim Fressen unkontrolliert scheppernd hin und her.

Aufgrund der eindeutigen Designverletzung hat sich der Lieferant des deutschen Discounters, der die Fressnäpfe in seine Produktpalette mit aufgenommen hatte, mit dem Originalhersteller außergerichtlich geeinigt.

