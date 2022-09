Vor einem halben Jahr hatte Porsche seine Börsenpläne öffentlich gemacht. Jetzt hat der Volkswagen-Aufsichtsrat die Freigabe für das Listing erteilt.

Ende des Monats könnte der Börsenhandel beginnen. (Foto: dpa) Porsche

Düsseldorf, Frankfurt Porsche geht an die Börse. „Der geplante Börsengang ist ein Meilenstein, um die Autonomie von Porsche noch weiter zu vergrößern“, sagte VW- und Porsche-Chef Oliver Blume am Dienstag. Zuvor hatte der Volkswagen-Aufsichtsrat den Börsenplänen seiner ertragsstarken Stuttgarter Tochter am späten Montagabend grundsätzlich zugestimmt. Blume sprach von einem historischen Moment. Mit dem Börsengang bekomme auch die Volkswagen AG die Möglichkeit, ihre Strategie weiter erfolgreich umzusetzen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemeinsam beschlossen, die geplante Erstnotiz für Ende September oder Anfang Oktober anzustreben. Damit könnten die Aktien des Sportwagenherstellers Porsche in wenigen Wochen an der Börse gehandelt werden. Ein Restrisiko bleibt das Börsenumfeld, der Konzern hat vorbehaltlich der „weiteren Kapitalmarktentwicklungen“ entschieden.

