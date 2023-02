Ranking 2023 Das sind die zehn reichsten Deutschen

Wer zählt 2023 zu den reichsten Deutschen? Im Vergleich zum Vorjahr gibt es Veränderungen in der Reihenfolge. Ein Ranking von Forbes.

Das sind die zehn reichsten Deutschen im Jahr 2023

Platz 10: Friedhelm Loh

Friedhelm Loh formte die Friedhelm Loh Group vom Mittelständler zur Firmengruppe mit Milliardenumsatz. Als Loh von seinem Vater einen Teil des Unternehmens übernahm, beschäftigte die Firma gerade einmal 200 Mitarbeiter, heute zählt die Gruppe mehr als 11.000 Beschäftigte. Neben dem weltweit führenden Schaltschrankhersteller Rittal gehören noch Stahlunternehmen, Software- und Automatisierungslösungen zur Friedhelm Loh Group. Forbes schätzt das Vermögen von Loh auf rund 9,8 Milliarden US-Dollar.

Platz 9: Andreas von Bechtolsheim und Familie

Auf Platz neun im Ranking der reichsten Deutschen landet der Informatiker Andreas von Bechtolsheim. 1982 gründete er Sun Microsystems mit, 1998 investierte er in Google. Inzwischen besitzt der Unternehmer ein Vermögen in Höhe von rund 10,3 Milliarden US-Dollar.

Platz 8: Thomas Strüngmann und Familie

Die Zwillinge Thomas und Andreas Strüngmann und ihre Familie verfügen über ein Vermögen in Höhe von jeweils rund 12,2 Milliarden US-Dollar. Beide haben gemeinsam Hexal gegründet und halten 50 Prozent an dem Pharmakonzern Biontech. Die Entwicklung des Impfstoffes gegen das Coronavirus und der damit einhergehende rasante Anstieg des Börsenwertes von Biontech mehrte das Vermögen der Stüngmanns innerhalb kurzer Zeit deutlich.

Platz 7: Karl Albrecht Junior und Familie

Unter den reichsten Deutschen 2023 ist wie schon im Vorjahr Karl Albrecht Junior vertreten. Beate Heister und Karl Albrecht Junior sind die Kinder von Karl Albrecht, dem mit Aldi Süd die größere Hälfte der Supermarktkette gehörte. Nach seinem Tod im Jahr 2014 erbten die Geschwister das Familienvermögen. Karl Albrecht Junior und Familie besitzen aktuell rund 15,7 Milliarden US-Dollar.

Platz 6: Theo Albrecht Junior und Familie

Auf Platz sechs in diesem Ranking befindet sich der erste der beiden Aldi-Erben: Theo Albrecht. Er ist der Sohn von Theo Albrecht Senior, der Aldi Nord leitete. Theo Albrecht erbte das Vermögen seines Vaters. Es liegt laut Forbes derzeit bei 16,3 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr hat Aldi als Lebensmittelhändler von der Coronakrise stark profitiert.

Platz 5: Reinhold Würth und Familie

Auf Platz fünf im Ranking der reichsten Deutschen 2023 hält sich Reinhold Würth. Ab 1954 baute der Unternehmer den Schraubenhersteller Würth auf und machte es zum Marktführer in der Befestigungs- und Montagetechnik. Das Vermögen des 87-Jährigen beläuft sich aktuell auf 16,6 Milliarden Dollar.

Platz 4: Stefan Quandt

Stefan Quandt ist der Sohn von Johanna und Herbert Quandt. Dem 56-Jährigen gehören mehr als 23 Prozent der Anteile des deutschen Autoherstellers BMW. Aktuell wird sein Vermögen auf etwa 24,7 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Platz 3: Susanne Klatten

Die zweite BMW-Erbin, Susanne Klatten, sichert sich Platz drei im Ranking der reichsten Menschen Deutschlands 2023. So lässt sie ihren Bruder Stefan Quandt deutlich hinter sich und ist gleichzeitig die reichste Frau Deutschlands. Ihr gehören knapp 20 Prozent von BMW. Der Wert ihres Vermögens beträgt aktuell rund 27,8 Milliarden US-Dollar.

Platz 2: Klaus-Michael Kühne

Klaus-Michael Kühne erreicht mit einem Vermögen von 32,1 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz im Ranking 2023. Sein Logistikkonzern Kühne + Nagel hat es vom Familienbetrieb zur Weltmacht geschafft. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und zählt mehr als 60.000 Mitarbeitende.

In der breiten Öffentlichkeit ist der 85-Jährige auch als Sportmäzen bekannt. Er investierte in den Hamburger SV, der aktuell in der 2. Bundesliga spielt.

Platz 1: Dieter Schwarz

Dieter Schwarz landet im Forbes-Ranking der reichsten Deutschen auf Platz eins. Er ist Eigentümer der Schwarz-Gruppe, zu der unter anderem die Discounter Lidl und Kaufland gehören. Der Milliardär zog sich 1999 aus der Unternehmensführung zurück, besitzt laut Forbes aktuell Vermögenswerte von rund 39,2 Milliarden Dollar. Auch dem alljährlichen Ranking des Manager Magazins zufolge führt Schwarz das Ranking der reichsten Deutschen an. So profitierte Schwarz in erster Linie von hohen Umsatzsteigerungen der Supermarktketten Lidl und Kaufland. Zeitgleich schafft es Schwarz auch ins Ranking der reichsten Europäer.

Die reichsten Deutschen 2023 in der aktuellen Tabelle

Platz Name Vermögen 1. Dieter Schwarz 39,2 Mrd. US-Dollar 2. Klaus-Michael Kühne 32,1 Mrd. US-Dollar 3. Susanne Klatten 27,8 Mrd. US-Dollar 4. Stefan Quandt 24,7 Mrd. US-Dollar 5. Reinhold Würth & Familie 16,6 Mrd. US-Dollar 6. Theo Albrecht Jr. 16,3 Mrd. US-Dollar 7. Karl Albrecht Jr. 15,7 Mrd. US-Dollar 8. Thomas/Andreas Strüngmann & Familie 12,2 Mrd. US-Dollar 9. Andreas von Bechtolsheim & Familie 10,3 Mrd. US-Dollar 10. Friedhelm Loh 9,8 Mrd. US-Dollar Insgesamt

204,7 Mrd. US-Dollar

Quelle: Statista 2023

Mehr: Das sind die reichsten Menschen der Welt 2023

Erstveröffentlichung: 17. April 2020, 09:31 Uhr