 Ratgeber Wärmepumpe: So gelingt der Heizungstausch

Ab 2024 gelten strenge Regeln für den Einbau neuer Heizungen. Die Wärmepumpe gilt dabei als klimaneutrale Standardlösung. Wir helfen Ihnen, beim teuren Heizungstausch klar zu sehen.

Was Sie zur Wärmewende wissen müssen.

Wer derzeit ein Haus besitzt, steht früher oder später vor der Entscheidung: Wie heize ich in Zukunft? Mitte April hat die Bundesregierung beschlossen: Von 2024 an sollen alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Reinen Öl- und Gasheizungen droht so das Aus.

In den Vorschriften stecken zahlreiche Ausnahmen, Übergangsregeln und Wege der Förderung. Das macht es nicht gerade einfacher, die Übersicht zu wahren. Welche Heizungs-Optionen gibt es neben der Wärmepumpe noch? Welche sind am günstigsten? Was fördert der Staat genau? Und wann ist ein guter Zeitpunkt für den Heizungstausch?

Das Handelsblatt berichtet regelmäßig zu Kosten, Trends und Regelungen im Bereich Heizung und Wärmepumpe. In diesem Dossier haben wir für Sie die wichtigsten Ratgebertexte und Berichte zusammengefasst: Alle Infos für Ihren Heizungstausch.

Inhalt – Ratgeber Wärmepumpe und Heizungstausch:

Verbot von Öl- und Gasheizungen: Was sich für Immobilien-Eigentümer ändert

Ab 2024 will die Bundesregierung beim Einbau neuer Heizungen auf Erneuerbare Energien setzen. Ausnahmen soll es weiter geben. Ein Überblick über die Pläne.

Heizungstausch und Wärmepumpe 2024: Das Wichtigste zur Förderung

Die Bundesregierung will den Einbau moderner Heizungen und die Wärmepumpe mit zusätzlicher Förderung attraktiv machen. Das sind die Regelungen.

Wärmepumpe statt Ölheizung: Was Immobilienbesitzer wissen sollten

Die Tage von Gas- und Ölheizungen sind durch die Vorgaben der Bundesregierung gezählt. Welche Alternativen zur Wahl stehen und was sie kosten.

Gasheizung: Lohnt sich die Wärmepumpe im Vergleich?

Neue Regelungen und hohe Energiepreise drängen zum Umrüsten der Gasheizung. Was die Alternativen Wärmepumpe, Fernwärme und Pelletheizung kosten.

Altbau: Wann sich eine Wärmepumpe lohnen kann

Wärmepumpen gelten als Königsweg, um den Gebäudebestand klimaneutral zu machen. Doch die Technik hat im Altbau Tücken.

Wärmepumpe teilen: Was Nachbarn beachten sollten

Die Installation einer Wärmepumpenheizung ist teuer und zeitaufwendig – aber das Gerät lässt sich auch teilen. Was Verbraucherschützer Hausbesitzern raten.

Wärmewende im Ausland: Warum sie in Frankreich und Italien so gut läuft

Deutschland kämpft bei der Wärmewende mit zahlreichen Problemen. Italien und Frankreich haben 2022 deutlich mehr neue Geräte verkauft. Was dort anders ist.

Gasheizung: Für wen rechnet sich der Kauf 2023 noch?

Eine Gasheizung ist in der Anschaffung günstiger als eine Wärmepumpe. Aber Gas ist teuer – und könnte sich künftig noch deutlich verteuern. Was sich über 20 Jahre rechnet.

