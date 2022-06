Recruiting Tiktok-Videos und Vier-Tage-Woche: Vier Mittelständler berichten, wie sie kreativ Fachkräfte gewinnen

Im Mittelstand fehlen zahlreiche Bau- und IT-Kräfte. Um gute Leute anzusprechen und einzustellen, gehen Firmen inzwischen ungewöhnliche Wege.

Im Mittelstand fehlen insbesondere Fachkräfte aus den Bauberufen, zeigt eine aktuelle Studie. (Foto: Unspolash) Bauzeichner

Düsseldorf Kai Schröder braucht Elektriker – und zwar viele für seine Verhältnisse. 14 Mitarbeiter zählt Schröders Elektrotechnikbetrieb in Rellingen bei Hamburg. Drei bis vier der gefragten Fachkräfte zusätzlich könnte er „locker mit Arbeit versorgen“, so der 48-Jährige.

Um jemanden zu finden, hat Schröder ein Video auf LinkedIn veröffentlicht – zusammen mit einem befreundeten Betrieb. Das Versprechen: „Ein Job, zwei Arbeitgeber, viele Vorteile.“ Bewerber könnten zwischen den beiden Firmen wechseln, so wie es für sie am besten passe, heißt es in der Jobanzeige.

Es gab viele positive Rückmeldungen auf der Karriereplattform, bloß Bewerber waren bislang nicht darunter. „Den Anglern hat’s geschmeckt, dem Fisch offenbar nicht“, fasst der Unternehmer zusammen.

Mittelstand: Unternehmen fürchten Fachkräftemangel

