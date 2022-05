Reisen im Zug Zug statt Flieger: Wo der Nachtzug in Deutschland eine Alternative ist

Nachts reisen, den Tag nutzen: Davon wollen immer mehr Anbieter profitieren. Eine Übersicht über das Zug-Angebot in Deutschland – aktuell und künftig.

Die Reise über Nacht kann komfortabel sein, ist dabei aber vor allem eine Budgetfrage. (Foto: ÖBB, Siemens) Ausblick auf die neue Generation Schlafwagen

Frankfurt Green City Trip aus den Niederlanden, European Sleeper aus Belgien – immer mehr Firmen drängen in Deutschland in das Geschäft mit Nachtzugverbindungen. Die Deutsche Bahn hat mit der Einstellung ihres Angebots vor Jahren eine Lücke hinterlassen, die ausländische Anbieter stark besetzen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist der Wettstreit um die Kunden voll entbrannt.

Im Markt steckt reichlich Potenzial. Immer mehr Menschen achten bei ihren Reisen nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Klimaschutz. Der Zug als klimafreundliches Verkehrsmittel gewinnt an Bedeutung. Die Idee, nachts zu fahren und morgens entspannt am Ziel anzukommen, verfängt. Womöglich auch, weil so Tagfahrten, die unter schwierigen Bedingungen als Arbeitszeit genutzt werden, entfallen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen