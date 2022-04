Rüstungsindustrie Rheinmetall-Aktie auf dem Weg zu neuen Höchstkursen

Die Rufe nach einer Aufrüstung der Ukraine mit schwereren Waffen werden lauter. Das treibt auch die Kurse der Rüstungskonzerne an.

Deutschland, die Niederlande, Litauen, Australien und Großbritannien haben bislang Boxer-Fahrzeuge bestellt. (Foto: imago images / Eibner) Radpanzer Boxer von Rheinmetall

München Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat sich angesichts der Diskussionen um Panzerlieferungen in die Ukraine und eines Großauftrags aus Großbritannien auf den Weg in Richtung neuer Höchststände gemacht. Der Kurs stieg am Dienstag um zwischenzeitlich mehr als drei Prozent auf rund 209 Euro. Damit lag er nur noch knapp unter dem Allzeithoch von 209,60 Euro.

Rheinmetall hatte Anfang der Woche angeboten, der Ukraine nicht nur Marder-Schützenpanzer, sondern auch ausgemusterte Leopard-1-Kampfpanzer zu liefern. „Der erste Leopard 1 könnte in sechs Wochen geliefert werden“, sagte Vorstandschef Armin Papperger dem Handelsblatt.

>> Lesen Sie dazu: Rheinmetall bietet der Ukraine Panzer des Typs Leopard 1 an

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg betont, die Ukraine brauche weiteres militärisches Material – auch schwere Waffen. „Jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus“, betonte Baerbock.

