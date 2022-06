Rüstungsindustrie Rheinmetall stellt massiv ein: Diese Gehälter zahlt der Rüstungskonzern

Seit Kriegsbeginn ist der Rüstungskonzern auf Wachstumskurs. Tausende Stellen sind schnell zu besetzen. Vor allem eine Sparte sucht in Deutschland Fachkräfte.

IT-Fachkräfte sucht Rheinmetall an allen Standorten. Bewerber können mit hoher Bezahlung rechnen. (Foto: IMAGO/Norbert Schmidt) Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall will massiv Personal aufbauen. „Um unser Wachstum zu schaffen, wollen wir jährlich global einige Tausend Menschen einstellen“, sagte Konzernchef Armin Papperger dem Handelsblatt. Allein in Deutschland würden in diesem Jahr knapp 1000 Stellen geschaffen. 700 davon seien bereits besetzt, so der Rheinmetall-Chef.

Auf der Karriereseite des Unternehmens finden sich derzeit knapp 1300 Vakanzen, im Juni 2021 waren es noch 750. Mehr als 900 der aktuell ausgeschriebenen Stellen entfallen auf Deutschland, die meisten davon auf die Standorte Unterlüß, Kassel und Bremen.

Jobs bei Rheinmetall: Konzern geht von steigenden Bewerberzahlen aus

In Unterlüß in Niedersachsen ist der Hauptsitz der Rheinmetall Landsysteme GmbH. Die Firma ist innerhalb des Rüstungskonzerns unter anderem für die Panzerproduktion zuständig. Dort sind derzeit vor allem IT-Stellen frei, aber auch Ingenieure für die Entwicklung neuer Waffensysteme und Panzer werden benötigt.

