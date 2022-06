Rüstungskonzern „Dem Armata überlegen“: Rheinmetall preist Panther als Waffe gegen Russlands stärksten Panzer

Der Konzern will eine wirksame Waffe gegen den russischen Kampfpanzer Armata entwickelt haben. An einer deutsch-französischen Rüstungskooperation wachsen nun aber die Zweifel.

Der neue Kampfpanzer Panther soll in den kommenden Jahren in Serie gehen. (Foto: Reuters) Rheinmetall auf der Eurosatory

Paris Der stärkste Kampfpanzer Russlands hat Eindruck bei Rheinmetall-Chef Armin Papperger hinterlassen. Im Jahr 2014 – als Russland von vielen im Westen eher als Partner gesehen wurde – hatte er selbst darin gesessen. Der Armata, auch T-14 genannt, sollte mit seiner starken Bewaffnung und Panzerung die Schlachtfelder dominieren. Noch im selben Jahr hatte Russland damals den ersten Angriff auf die Ukraine gestartet, sämtliche Rüstungskooperationen wurden daraufhin gestoppt.

Schon bei seiner Rückkehr von der Russlandreise gab Rheinmetall-Chef Papperger die Entwicklung eines neuen Panzers in Auftrag, der dem Armata überlegen sein soll. Auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris stellte Rheinmetall ihn nun vor: Für Papperger ist der Panther KF 51 der legitime Nachfolger für den Leopard 2, den schweren Kampfpanzer der Bundeswehr. „Dem Armata ist der Panther in jeder Hinsicht überlegen, er durchschlägt dessen Panzerung“, sagte der Vorstandschef dem Handelsblatt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen