Streaminganbieter Drei Gründe, warum Netflix gerade Kunden verliert – und was der Videodienst dagegen plant

Sinkende Abonnentenzahlen des Streamingpioniers lassen die Aktie am Mittwoch um zeitweise um rund 40 Prozent abstürzen. Netflix will mit einem werbebasierten Angebot gegensteuern.

Der Streamingdienst schockte Anleger mit düsteren Prognosen zu den Kundenzahlen. (Foto: Reuters) Netflix-Logo vor fallenden Börsenkursen

Düsseldorf, San Francisco Aus dem Standardtermin wurde ein historischer Abend. Bei der Vorstellung der Quartalsergebnisse musste Netflix zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt einen Rückgang seiner Abonnentenzahl einräumen. Der Kundenstamm ist in den ersten drei Monaten des Jahres um 200.000 geschrumpft, wie der Videodienst nach Börsenschluss am Dienstagabend in den USA mitteilte. Zuletzt hatte Netflix im Oktober 2011 einen Rückgang vermeldet.

Netflix erklärt das zwar unter anderem damit, seinen Dienst in Russland infolge des Angriffskriegs eingestellt zu haben. Damit gingen 700.000 Abos verloren. Ohne diesen Einmaleffekt wäre es also ein Plus von einer halben Million Kunden gewesen – allerdings peilte der Streamingdienst 2,5 Millionen zusätzliche Kunden an, verlor stattdessen in fast allen Regionen.

