TOGG Das erste Elektroauto aus der Türkei könnte bald in Serie gehen

Im Schatten einer überhitzten Wirtschaft entwickelt ein ehemaliger Bosch-Manager in der Türkei ein Elektroauto. Das Produktionsdatum rückt näher.

Der ehemalige Bosch-Manager Gürcan Karakas hat das Vertrauen des türkischen Staates und großer Unternehmen. Foto: Turkey's Automobile Initiative Group (TOGG) / Handout / Anadolu Agency (Foto: picture alliance / AA) TOGG-Prototyp

Istanbul Der türkische Elektroauto-Produzent TOGG hat einen wichtigen Schritt zur Serienproduktion genommen. Die ersten Testwagen seien vom Band gelaufen, bestätigt CEO Gürcan Karakas dem Handelsblatt. Bei dem sogenannten Manufacturing Try-out werden die Betriebsprozesse der neu gebauten Fabrik nahe Istanbul getestet.

„Anfang November werden wir die Prozesse perfektioniert haben und dann in dieser Form einfrieren“, erklärt Karakas. „Dann haben wir die Serienreife unserer Fertigungsanlage.“ Ende des ersten Quartals 2023, nach Abschluss der technischen Qualifikations- und Zertifizierungstests mit Blick auf europäische Normen, soll der Elektro-SUV auf den Markt kommen.

Das türkische Elektroauto gehört zu den ambitioniertesten Projekten der Automobilbranche in den vergangenen Jahren. Im Schatten heftiger wirtschaftlicher Turbulenzen in der Türkei hat CEO Karakas innerhalb von zwei Jahren ein Modell entwickelt, das den türkischen Hersteller in die Liga der großen Automobilproduzenten katapultieren könnte.

TOGG ist das erste Elektroauto aus der Türkei

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen