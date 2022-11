TOGG Was kann das türkische Elektroauto, und wann kommt es auf den Markt?

Die Produktion des Elektroautos TOGG ist bereits gestartet. Wann der „türkische Tesla“ auf den Markt kommt, wie viel der TOGG kosten soll und was das E-Auto ausmacht.

Der ehemalige Bosch-Manager Gürcan Karakas hat das Vertrauen des türkischen Staates und großer Unternehmen. Foto: Turkey's Automobile Initiative Group (TOGG) / Handout / Anadolu Agency (Foto: picture alliance / AA) TOGG-Prototyp

Istanbul Das türkische Elektroauto TOGG gehört zu den ambitioniertesten Projekten der Automobilbranche in den vergangenen Jahren. Im Schatten heftiger wirtschaftlicher Turbulenzen in der Türkei hat der ehemalige Bosch-Manager Gürcan Karakas innerhalb von zwei Jahren ein Modell entwickelt, das den türkischen Hersteller TOGG in die Liga der innovativen Automobilproduzenten katapultieren soll.

Seit diesem Wochenende ist klar: Der „türkische Tesla“ kommt. Kein Geringerer als der türkische Präsident selbst weihte am Samstag die Produktionsstätte in Gemlik südlich von Istanbul ein. „Das nationale Auto der Türkei, TOGG, wird mit all seinen Modellen auf die Straßen Europas kommen“, versprach Recep Tayyip Erdogan in seiner Eröffnungsrede und fügte hinzu: „Sie werden sagen: ‚Die verrückten Türken kommen.‘“

Das klingt für einen Spitzenpolitiker zwar etwas schräg, soll aber eine Botschaft übermitteln: Die Türkei will mit ihrem ersten selbst produzierten Elektroauto nicht nur den türkischen Markt erobern, sondern auch BMW, Volkswagen & Co. Konkurrenz machen.