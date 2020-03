Coronavirus Pharmakonzern Roche erhält Zulassung für neuen Corona-Test

Zürich Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im Schnellverfahren grünes Licht für einen neuen Coronatest bekommen. Das neue Gerät soll Proben zehnmal schneller auf Corona testen können als bestehende Geräte, teilte der Konzern am Freitag mit.

Die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA hat dem Verfahren eine so genannte „Notfall-Zulassung“ erteilt. Damit darf der Test auf sämtlichen Märkten vertrieben werden, die eine CE-Kennzeichnung akzeptieren – und damit auch in Europa.

Der Test nutzt das so genannte Cobas-Diagnosesystem von Roche. Das so Cobas 8800-System kann bis zu 4128 Tests an einem Tag durchführen. Die kleinere Version Cobas 6800 schafft im gleichen Zeitraum 1449 Tests. „Mit dem neuen Test können wir viel mehr Patienten in viel kürzerer Zeit testen“, sagt Roche-Diagnosechef Thomas Schniecker im Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur AWP.

Die Ergebnisse sollen binnen vier Stunden vorliegen. Die Schweizer stellen die Produktion von „Millionen von Testkits“ in Aussicht. Man gehe „an die Grenzen der Produktionskapazität“. Zu den finanziellen Auswirkungen machte der Konzern keine Angaben.

Bei den Aktionären von Roche kommt die Nachricht gut an: Bis zum Freitagmittag legten die Papiere mehr als acht Prozent zu. Auch der Analyst Michael Nawrath von der Zürcher Kantonalbank wertet die Mitteilung des Pharmakonzerns positiv. Die Schnellzulassung des Tests sei aber auch ein Zeichen dafür, „wie die USA mit den Testungen ihrer Patienten zurückliegen“.

13.600 Tests pro Tag in USA, 20.000 in Südkorea

In den Vereinigten Staaten wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bislang insgesamt rund 13.600 Tests auf das Virus durchgeführt. Zum Vergleich: Südkorea, wo sich die Krankheit zunächst schnell ausgebreitet hatte, führt Tag für Tag rund 20.000 Coronatests durch.

Labortests wie das Cobas-System von Roche nutzen die so genannte PCR-Methode, um das Coronavirus nachzuweisen. Bei der Polymerase-Kettenreaktion wird mit einem Enzym Erbsubstanz vervielfältigt, um den Erreger nachzuweisen. Das neue System von Roche ist also keine Revolution, bietet aber eine deutlich höhere Kapazität als die bisherigen Tests des Schweizer Konzerns.

Die PCR-Methode gilt als internationaler Goldstandard für einen sicheren Nachweis des Coronavirus. Der Nachweis dauert aber mehrere Stunden. Schnellere Resultate versprechen Antikörpertests, die nicht nach der Erbinformation des Virus suchen, sondern nach Antikörpern gegen den Erreger. Solche Antikörper-Schnelltests für Covid-19 gelten aber bislang als weniger verlässlich als die PCR-Methode.

Eine ganze Reihe von Unternehmen arbeiten derzeit an neuen Testverfahren. Denn der schnelle Nachweis von Corona-Infektionen gilt als entscheidender Schritt bei der Eindämmung des Virus. Denn so können infizierte Patienten in Quarantäne gebracht werden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. In vielen Ländern mangelt es aber schon jetzt an den nötigen Testkapazitäten. Zugleich steigt die Zahl der Fälle rapide an, sodass auch der Bedarf an Tests entsprechend wächst.

