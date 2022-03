Ukraine-Krieg Das große China-Risiko – Einige Dax-Konzerne könnten Konflikte wie mit Russland kaum verkraften

Die Dax-Konzerne erzielen in China 16 Prozent ihrer Umsätze. Für viele ist das Land noch vor Deutschland der wichtigste Einzelmarkt. Das Szenario eines Rückzugs taugt zum perfekten Börsensturm.

Düsseldorf Auch wenn es zynisch ist: Kriege und Katastrophen äußern sich an den Börsen immer gleich in kalten Zahlen. So war es auch nach Putins Angriff auf die Ukraine. Gut 15 Prozent verlor der deutsche Leitindex Dax nach dem Einmarsch Russlands.

Etwa drei Viertel der Verluste des Dax sind inzwischen wieder wettgemacht, wohl auch, weil es immer mal wieder Hoffnung auf eine Verhandlungslösung gibt. Vor allem aber, weil der russische Markt keine große Bedeutung für Deutschlands Unternehmen hat.

Wohl auch deshalb gilt die Börse als „kaltes“ Geschäft. Aktienkurse entstehen nicht aus dem Leid der Betroffenen, sondern aus der Spekulation auf künftige Konzerngewinne. Und die beeinträchtigt derzeit ein anderes Szenario: Was, wenn China sich auf Dauer hinter Russland stellt und so vom Westen nicht mehr als wirtschaftlicher Partner behandelt wird?

