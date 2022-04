Ukraine-Krieg Warum die Eigentümer-Familie von Auchan, Leroy Merlin und Decathlon am Russland-Geschäft festhält

Französische Unternehmen sind in Russland der größte ausländische Arbeitgeber. Die Familie Mulliez hat starken Anteil daran – und denkt nicht ans Aufhören.

Eine russische Rakete traf auch eine Filiale der Baumarktkette Leroy Merlin – die sich dennoch schweren Vorwürfen gegenübersieht. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Zerstörtes Einkaufszentrum

Paris Der Protest gegen die Baumarktkette Leroy Merlin hat am 21. März begonnen. Eine russische Rakete schlug in ein Einkaufszentrum in Kiew ein, zerstörte es weitgehend und tötete mehrere Menschen. Zerstört wurde dabei auch eine Filiale des französischen Händlers, ein Mitarbeiter starb. Das ukrainische Verteidigungsministerium twitterte: „Leroy Merlin ist das erste Unternehmen der Welt, das die Bombardierung seiner eigenen Geschäfte und die Tötung seiner eigenen Mitarbeiter finanziert hat.“

Seitdem werden die Mitarbeitenden in Frankreich wegen der Russlandaktivitäten der Kette kritisiert, ja beschimpft: „Ich wünsche, dass Ihre Kinder unter den Bomben sterben“, heißt es online. Bezeichnungen wie „Mörder“ oder „Nazis“ sind dabei, in den sozialen Netzwerken wird zum Boykott der Kette aufgerufen. Die Angestellten werden aufgefordert zu streiken.

