Unternehmen Liebherr zu Russland-Sanktionen: „Wir rechnen mit deutlichen wirtschaftlichen Folgen“

Von der Coronakrise hat sich eines der größten Industrieunternehmen in Familienhand im Jahr 2021 erholt. Jetzt birgt das Russlandgeschäft neue Risiken.

Mehrere Kräne auf dem Werksgelände des Herstellers Liebherr

Stuttgart Russland ist einer der wichtigsten Märkte von Liebherr. Das große Familienunternehmen stellt weltweit mit 50.000 Beschäftigten Baumaschinen, Flugzeugteile und Hausgeräte her. Wie viel Umsatz das schwäbische Unternehmen mit Firmensitz in der Schweiz in Russland macht, teilt es nicht mit.

Liebherr beschäftigt dort landesweit rund 2000 Mitarbeiter, unter anderem in zwei Produktionswerken bei Dserschinsk in der Region Nischni Nowgorod und in einer Vertriebs- und Servicegesellschaft mit Hauptsitz in Moskau. Nahe der Grenze zur Ukraine betreibt Liebherr drei Servicestandorte mit Ersatzteillagern.

Einmal im Jahr zeigt sich die Familie Liebherr bei einem Interview im Geschäftsbericht der Unternehmensgruppe in der Öffentlichkeit. Hier kommen neben den Geschwistern Willi und Isolde Liebherr als Co-Chefs des Verwaltungsrats inzwischen auch aus der dritten Generation Willi Liebherrs Sohn Philipp, 36, und Isolde Liebherrs Tochter Stéfanie Wohlfahrt, 42, zu Wort.

Liebherr: Ukraine-Krieg belastet Standorte in Russland