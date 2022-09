In jeder Krise vergrößern die 500 größten US-Konzerne ihren Gewinn- und Renditevorsprung gegenüber Europa. Der Rückstand bedroht nun sogar eine Schlüsselindustrie.

Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den damit verbundenen Folgen zeichnet sich der nächste Schub zugunsten der US-Unternehmen ab. (Foto: Reuters) USA gegen Europa: Die größten Unternehmen

Düsseldorf Die US-Technologiekonzerne setzen weiter Maßstäbe: Apple, Microsoft und Alphabet dürften 2022 netto umgerechnet etwa 245 Milliarden Dollar verdienen – doppelt so viel wie alle 40 Dax-Konzerne zusammen.

Doch die Vereinigten Staaten von Amerika überzeugen immer stärker auch in der Breite mit hochprofitablen Unternehmen in vielen Schlüsselbranchen. Ob Pharma, Industrie, Einzelhandel oder IT: US-Unternehmen erzielen die höchsten Gewinne und haben die besten Umsatzrenditen.

Das zeigt ein Handelsblatt-Vergleich der jeweils 500 nach Umsatz größten Unternehmen in Europa und den USA. Mit umgerechnet 1,6 Billionen Euro dürften die 500 größten US-Konzerne in diesem Jahr gut 60 Prozent mehr verdienen als die Europäer.

Zwei Gründe lassen den Vorsprung der US-Konzerne weiter wachsen: Zum einen hat der jahrelange Vorsprung der Tech-Konzerne einen selbstverstärkenden Effekt. Weil die USA technologisch schon so lange führend sind, profitieren davon auch Unternehmen aus anderen Branchen. Und US-Konzerne bauen ihren Vorsprung von Krise zu Krise aus.

