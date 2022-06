VW-Dieselskandal 288 Millionen Euro reichen nicht: VW-Aktionäre wollen Vergleich mit Winterkorn und Co. kippen

Die 11,2 Millionen Euro, die der frühere Vorstandschef an VW zahlen soll, reichen einigen Aktionären nicht.

Köln Es war ein Rekorddeal: Rund 288 Millionen Euro hat Volkswagen vom früheren Konzernchef Martin Winterkorn, Ex-Audi-Chef Rupert Stadler sowie von anderen ehemaligen Managern und den Versicherern wegen Pflichtverletzungen im Dieselskandal zurückerhalten. Doch viele VW-Aktionäre ließen sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Sie attackieren das Konzernmanagement hart für den Vergleich – und klagen vor dem Landgericht Hannover.

Am 01.06. kam es vor Gericht zu einem ersten Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Auf der einen Seite standen die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger mit der Kanzlei Reitze Wilken aus Köln und die Verbraucherzentrale für Kapitalanleger mit dem Berliner Anwalt Martin Weimann. Auf der anderen Seite Volkswagen mit seinen Prozessvertretern, hochkarätigen Anwälten der Kanzleien Linklaters und Gleiss Lutz.

Gegenstand der Klage sind die auf der Hauptversammlung im Juli 2021 beschlossenen Vergleiche. Die Aktionärsvertreter sind der Überzeugung, dass diese aus verschiedenen Gründen nichtig sind. So verstoße der Vergleich gegen das Gesellschaftsinteresse und sei rechtsmissbräuchlich.

Am 23. September 2015 musste Winterkorn als VW-Vorstandschef gehen. Wenige Tage zuvor hatte die US-Umweltbehörde EPA den Skandal um manipulierte Dieselmotoren öffentlich gemacht. Das Präsidium des Aufsichtsrats verabschiedete den Chef mit einem Freibrief: „Herr Professor Dr. Winterkorn hatte keine Kenntnis von der Manipulation von Abgaswerten.“ Mit „größter Hochachtung“ nehme man zur Kenntnis, dass er bereit sei, Verantwortung zu übernehmen.

Nach vielen Jahren der Aufarbeitung ergibt sich ein anderes Bild. Die Staatsanwaltschaft hat Winterkorn wegen Betrugs angeklagt. Nur wegen der gesundheitlichen Probleme des 75-Jährigen konnte der Strafprozess gegen ihn noch nicht beginnen.

VW sieht „Sorgfaltspflichten“ verletzt

Selbst Volkswagen sieht Winterkorn nach zähen Jahren der Aufklärung inzwischen in der Verantwortung. Der Manager habe – so lautet der Befund – als Vorstandschef seine aktienrechtlichen Sorgfaltspflichten verletzt. Konkret habe er ab dem 27. Juli 2015 unterlassen, die Hintergründe des Einsatzes unzulässiger Softwarefunktionen in Dieselmotoren unverzüglich und umfassend aufzuklären. „Organisationsverschulden“ nennen das die Juristen.

Die Folge: Die Wolfsburger nahmen Winterkorn und vier andere Ex-Manager in Regress. Nach einer mehrjährigen Prüfung der Kanzlei Gleiss Lutz folgte eine schnelle Einigung. Auf Winterkorn entfallen im Rahmen des Vergleichs 11,2 Millionen Euro, Ex-Audi-Chef Stadler, der seit Herbst 2020 in München vor Gericht steht, muss 4,1 Millionen Euro zahlen. Den Großteil übernehmen sogenannte D&O-Versicherer, die Führungskräfte gegen Schadensersatzansprüche absichern.

Mehr Schadensersatzleistungen durch Winterkorn und Co.?

Die Aktionärsvertreter sind damit nicht einverstanden. „Es werden offenkundig bestehende Schadensersatzansprüche, deren Geltendmachung mit keinem ins Gewicht fallenden Prozessrisiko verbunden wäre, zu einem Betrag von weniger als einem Prozent des Gesamtschadens verglichen“, monieren die SdK-Anwälte. „Und dies, obwohl insbesondere die handelnden Personen zu weitaus größeren Schadensersatzleistungen in der Lage sind.“

Der frühere Audi-Chef steht seit Herbst 2020 in München vor Gericht. (Foto: dpa) Rupert Stadler

Sie haben errechnet, was von Winterkorn und Stadler zu holen gewesen wäre. Seit 1996 hatte der Manager Führungsaufgaben im Konzern, in den letzten vier Jahren vor seinem Ausscheiden habe er jeweils um die 15 Millionen Euro verdient. Für die Jahre 2007 bis 2015 habe er Gesamtbezüge von etwa 103 Millionen Euro verbucht. Hinzu kommt seitdem ein jährliches Ruhegehalt von 1,2 Millionen Euro.

Bisher habe der Dieselskandal einen Schaden von rund 32 Milliarden Euro verursacht. Sich unter diesen Voraussetzungen mit 11,2 Millionen Euro zu begnügen sei nicht vertretbar. „Der Eigenbetrag von Herrn Prof. Dr. Winterkorn betrüge nur rund zwei Drittel seiner jährlichen [!] Vergütung in den Jahren vor dem Bekanntwerden des Abgasbetrugs“, heißt es in der Klage. Die Ausgleichs- als auch die Abschreckungsfunktion des Schadensersatzrechts würden damit völlig verfehlt.

Freibrief für zahlreiche Dieselskandal-Beteiligte

Ähnlich sei die Lage beim ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler und den drei anderen Ex-Managern. Stadler müsse faktisch nicht einen Cent zahlen, weil die Forderung mit ausstehenden Boni verrechnet werde. Fragwürdig sei auch, dass Volkswagen nur bei wenigen Personen ein Organisationsverschulden annehme, obwohl der Kreis der handelnden Vorstände und Aufsichtsräte sehr viel größer war.

Aus Sicht der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre erfolgten die Beschlüsse zudem vorschnell. Es könnten aber noch einige Milliarden an Schäden dazukommen. Vermutlich wird es noch Jahre dauern, bis der Fall juristisch abgeschlossen ist. So läuft aktuell noch eine Sammelklage der Aktionäre, die eine Milliarden-Entschädigung einfordern, weil VW ihrer Meinung nach zu spät über das Dieseldesaster informierte.

Die Kläger wollen auch Geheimniskrämerei des Konzerns nicht hinnehmen. Volkswagen unterschlage wichtige Informationen. Das habe sich bereits bei der Untersuchung des Dieselskandals durch die Kanzlei Jones Day gezeigt. Bis heute sind deren Ergebnisse unter Verschluss – obwohl Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zunächst zugesagt hatte, die Ergebnisse transparent zu machen. Ein weiteres, rund 2000 Seiten starkes und gut 100 Millionen Euro teures Gleiss-Lutz-Gutachten diente als Grundlage für den Vergleich mit den Managern. Dieses Papier bleibt ebenfalls unter Verschluss.

Sonderprüfung bei VW steht an

Immerhin ist es Aktionärsvertretern gelungen, gerichtlich eine Sonderprüfung durchzusetzen. VW ficht das nicht an. „Der Abschluss der Vergleichsvereinbarung ist auch ungeachtet der Anordnung der Sonderprüfung zulässig“, sagte ein VW-Sprecher. Darauf antworten die Kläger: „Genau dies ist falsch. Der Vergleichs- und Verzichtsbeschluss ist von vornherein gesperrt und zudem unzweckmäßig und überhastet.“

Fakt ist, dass die Beschlüsse auf der Hauptversammlung glatt durchgingen. Die Porsche SE, in der die Familien Porsche und Piëch ihre Anteile bündeln, das Land Niedersachsen und die Qatar-Holding halten zusammen knapp 54 Prozent der VW-Anteile. Mehr als 99 Prozent der Stimmberechtigten trugen die Beschlüsse. Ein VW-Sprecher sieht den Konzern deshalb bestätigt: „Die Anfechtungsklagen sind in jeder Hinsicht unbegründet.“

Das Gericht in Hannover will seine Entscheidung am 14. September verkünden.

