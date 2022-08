Zalando-Chef Robert Gentz im Interview Mindestbestellwert und weniger Wachstum: Europas größte Modeplattform ändert die Strategie

75 Prozent Kursverlust in einem Jahr: Zalando war Corona-Gewinner, doch dann hat sich der Onlinehändler verschätzt. CEO Robert Gentz räumt Fehler ein – an einem Grundsatz hält er allerdings fest.

Erstes Interview als Dax-Vorstandschef: Die Retouren bleiben kostenlos, sonst soll sich bei Zalando einiges ändern. (Foto: Zalando) Robert Gentz

Berlin Ist die Erfolgsstory von Zalando schon gestoppt? Das hat das Handelsblatt Co-CEO und Mitgründer Robert Gentz im Interview gefragt. Nach einem Verlust im ersten und einem Mini-Gewinn im zweiten Quartal ändert das Unternehmen jetzt seine Strategie. Angesichts der aktuellen Schwäche setzt Europas größte Modeplattform künftig stärker auf Profitabilität statt Wachstum. Eine direkte Maßnahme daraus: die Einführung eines Mindestbestellwerts.

„Wir haben in der Vergangenheit alles, was Wachstum bringt, priorisiert. Jetzt rücken andere Projekte in den Fokus“, sagt Gentz. Bei allem Zwang zu mehr Profitabilität sollen die Kunden auch in Zukunft bestellte Waren zurückschicken dürfen, ohne dass sie dafür bezahlen müssen. „Bei uns bleiben die Retouren kostenlos“, verspricht Gentz.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen