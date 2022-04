USA Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station – Mehrere Menschen verletzt

In der New Yorker U-Bahn sind offenbar mehrere Menschen angeschossen worden. Über die Hintergründe ist derzeit noch nichts bekannt.

In der New Yorker U-Bahn ist offenbar auf mehrere Menschen geschossen worden. (Foto: Reuters) Polizisten in New York

New York Wieder einmal sorgt eine Schießerei für Schrecken in New York. An einer U-Bahn-Station im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist am Dienstagmorgen auf mehrere Menschen geschossen worden. Feuerwehrleute seien nach Berichten über Rauchentwicklung zu der Station in Sunset Park gefahren und hätten mehrere Menschen angeschossen vorgefunden, sagte ein Sprecher der New Yorker Feuerwehr.

Auf einem Foto vom Ort des Geschehens waren Menschen zu sehen, die blutverschmierte Fahrgäste versorgten. Die Verletzten lagen auf dem Fußboden der U-Bahn-Station.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei teilte mit, sie sei wegen Berichten über Menschen im Einsatz, die von Schüssen oder einer Explosion verletzt worden seien.

Der Täter ist bisher nicht gefasst. Gesucht wird ein Mann mit Gasmaske und einer Arbeitsweste. Wie die Polizei mitteilte, gibt es derzeit im Gegensatz zu ersten Berichten keine Sprengsätze in der Station.

Die Tat fällt in eine Zeit, in der New York mit hohen Kriminalitätsraten und Schießereien zu kämpfen hat. Erst im Januar ist mit Eric Adams ein ehemaliger Polizist als neuer Bürgermeister der Stadt angetreten. Er hat in den ersten Monaten unter anderem die Zeltlager von Obdachlosen geräumt, mehr Polizeikontrollen auf den Straßen und in den U-Bahnen durchgeführt und Schusswaffen beschlagnahmt.

Unter Adams Vorgänger Bill De Blasio hat vor allem der polizeikritische demokratische Flügel dominiert. Adams dagegen ist mit dem Versprechen angetreten, wieder für mehr Sicherheit zu sorgen, damit die Menschen wieder in die Stadt zurückkehren.

Mit Agenturmaterial.