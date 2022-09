Video : Die Queen ist tot – das zweite elisabethanische Zeitalter ist zu Ende

PaidContent - FREE (Aufhebungsmarker) Der Buckingham-Palast hat am Donnerstagabend den Tod der Königin von Großbritannien gemeldet. Am 6. Februar 1952 hatte Elizabeth II. den Thron bestiegen und feierte noch in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum.