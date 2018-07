 Wirtschaft, Handel & Finanzen: BMW-Vorstand Markus Duesmann soll in VW-Konzernvorstand einziehen

BMW-Vorstand Markus Duesmann soll in VW-Konzernvorstand einziehen

Der bisherige BMW -Einkaufsvorstand Markus Duesmann soll in den Konzernvorstand des Konkurrenten Volkswagen einziehen. Das teilte Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mit. Duesmann werde seine Tätigkeit aufnehmen, sobald er dafür zur Verfügung stehe. Mit welcher Funktion Duesmann zu VW kommt, sei noch unklar, hieß es dazu aus Kreisen des Aufsichtsrates. "Die Position des Audi -Chefs ist nur eine von mehreren Möglichkeiten."