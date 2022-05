Musikrechte Millionen für Timberlake-Melodien – Großinvestoren steigen ins Popgeschäft ein

Private-Equity-Riesen wie Blackstone begeistern sich für Popmusik. Gemeinsam mit einem Partner hat sich die Beteiligungsgesellschaft die Rechte am Songkatalog von Justin Timberlake gesichert.

Rund 100 Millionen Dollar sollen Finanzinvestoren für das bisherige musikalische Werk des Sängers und Schauspielers bezahlt haben. (Foto: Reuters) Justin Timberlake

Frankfurt „Ich habe den Sonnenschein in meiner Tasche“, singt Justin Timberlake in seinem Gute-Laune-Song „Can't stop the feeling“. Die Manager des Musikfonds Hipgnosis und der Beteiligungsgesellschaft Blackstone hoffen neben Sonnenschein auch auf handfeste Dollar in ihren Taschen, nachdem sie Timberlake die Rechte an seinen alten Songs abgekauft haben.

Der Deal umfasst die gesamten Aufführungsrechte für das bisherige Werk des 41-jährigen Popstars und Schauspielers, also rund 200 Songs, darunter Hits wie „Cry Me A River“ oder „Sexy Back“. Insgesamt hat Timberlake fünf Solo-Alben veröffentlicht, das jüngste, „Man Of The Woods“, erschien 2018.

„Justin Timberlake ist einer der einflussreichsten Künstler der vergangenen 20 Jahre, seine Songs sind nicht nur sehr erfolgreich sondern auch von bleibendem kulturellen Wert“, sagte der Hipgnosis-Gründer und frühere Musikmanager Merck Mercuriadis dem Handelsblatt. Die finanziellen Details haben die Beteiligten nicht veröffentlicht. Finanzkreisen zufolge geht es aber um eine Summe von rund 100 Millionen US-Dollar.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen