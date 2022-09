Zwei Staaten auf der Südhalbkugel gelten als Vorreiter bei Zinserhöhungen und Immobilienpreisen. Experten halten Hypothekenzinsen von knapp sechs Prozent für möglich.

In Australien folgen die Immobilienpreise seit einigen Monaten dem Trend, den Neuseeland vorgegeben hat. (Foto: imago images/Zoonar) Blick auf die Sydney

Bangkok Noch vor Kurzem standen Australien und Neuseeland an der Spitze des globalen Immobilienbooms. Nun brechen die Preise in den beiden Ländern in Ozeanien so stark ein wie nirgendwo sonst auf der Welt. Wer in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington vor einem halben Jahr ein Haus kaufte, hat zumindest auf dem Papier bereits erhebliche Verluste zu verzeichnen: Lag der mittlere Hauswert in der Metropole im Februar noch bei 995.000 Neuseeland-Dollar – umgerechnet rund 600.000 Euro –, ist er inzwischen auf 780.000 Neuseeland-Dollar abgesackt.

