 Chart des Tages: Erosion der Lira geht weiter

Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung elf Prozent verloren.

Nach Erdogans Sieg in den jüngsten Präsidentschaftswahlen ist die türkische Währung Lira auf ein Rekordtief gefallen. (Foto: Bloomberg) Bankautomaten in Ankara

Der Verfall der türkischen Lira geht weiter. Nach dem Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan kletterte im Gegenzug der US-Dollar am Mittwoch mit 20,74 Lira auf ein neues Rekordhoch.

Für Ulrich Leuchtmann, Währungsanalyst bei der Commerzbank, dürfte sich die Erosion der türkischen Lira fortsetzen, die seit Jahresanfang knapp elf Prozent und in den vergangenen zwölf Monaten über 25 Prozent an Wert verloren hat –„wahrscheinlich sogar mit höherem Tempo als in letzter Zeit“, meint er.

Für Leuchtmann war es allzu offensichtlich, dass die Lira-Wechselkurse in letzter Zeit nicht marktgemacht waren, sondern die türkische Währung künstlich gestützt wurde. Ohne noch drakonischere Kapitalverkehrskontrollen dürfte es immer schwieriger werden, die Lira zu stabilisieren.

