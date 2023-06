 Chart des Tages: Lululemon-Aktie begeistert Anleger

Das Papier des US-Sportartikelherstellers ist nach einer überraschend hohen Jahresprognose gefragt. Auch Konkurrenten profitierten am Freitag von dem Kurssprung.

Der US-Sportartikelhersteller steht finanziell gut da. (Foto: Reuters) Lululemon

Frankfurt Eine Erhöhung der Jahresprognose hob die Aktie des Yoga-Bekleidungsherstellers Lululemon Athletica in die Höhe. Der Kurs stieg am Freitag an der New Yorker Börse um 11,3 Prozent, damit so stark wie seit drei Jahren nicht.

Das zog Aktien von Konkurrenten mit. Am US-Markt legten die Papiere von Nike und Under Armour um gut vier Prozent und knapp sieben Prozent zu. In Deutschland profitierten Adidas und Puma.

Lululemon berichtete über einen guten Jahresstart und überraschte mit einem optimistischeren Jahresausblick. Dank einer robusten Nachfrage nach Sportkleidung rechnet das Unternehmen nun im Jahr 2023 mit einem Erlös von 9,5 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte der Sportartikelproduzent mit 9,4 Milliarden Dollar kalkuliert.

