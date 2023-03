Schwächelnde Bankaktien und ein angeschlagener Immobiliensektor hindern den Dax am Aufstieg.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat zum Handelsbeginn am Dienstag zunächst zugelegt, seine Gewinne aber am Mittag wieder eingebüßt. Zuletzt notierte der Leitindex leicht im Minus bei 15.115 Zählern.

Für Bankaktien, die sich am Montag stark erholt hatten, ging es heute zunächst weiter aufwärts. Aktien der Commerzbank gewinnen rund ein Prozent. Papiere der Deutschen Bank verlieren allerdings nach anfänglichen Kursgewinnen 1,4 Prozent. Am Markt werde zunehmend auf das Exposure – also die Risiken – der Deutschen Bank im Immobiliensektor verwiesen, sagte ein Händler gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

„Die Bankenkrise tritt zumindest für den Moment etwas in den Hintergrund“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. „Ob das für eine längere Erholung am Aktienmarkt ausreicht, muss sich jedoch erst zeigen.“

