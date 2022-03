Dax aktuell Dax schließt mit deutlichen Verlusten – Risikoaufschläge der Euro-Südländer ziehen an

Die Situation hat sich beruhigt. Doch der Dax bleibt in einer sogenannten Bärenmarktrally: Der Abwärtstrend ist weiter intakt. Am Nachmittag sorgt die EZB für Bewegung an den Märkten.

Düsseldorf, Frankfurt Nach dem Sprung um mehr als 1000 Punkte am Mittwoch haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt unmittelbar Gewinne mitgenommen. Der Dax schloss am Donnerstag 2,9 Prozent tiefer bei 13.442 Punkten. Insgesamt büßte der Index 406 Zähler ein.

Am frühen Nachmittag lag der Kurs mit 13.342 Punkten sogar noch etwas tiefer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor bekanntgeben, ihre Anleihezukäufe schneller zu drosseln als geplant. Die Kommunikation der Notenbank sorgte auch für Bewegung am Anleihemarkt.

Enttäuscht reagierten Anleger auf das nahezu ergebnislose Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in Antalya. Man habe beim Thema Waffenruhe keine gemeinsame Entscheidung erzielen können, hieß es. „Ohne ernst gemeinte Friedensverhandlungen steht eine Erholung auf wackeligen Beinen“, konstatierte auch Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Insgesamt hat sich am Markt die These bestätigt: Die Kursgewinne am Mittwoch waren nur eine Bärenmarktrally – eine Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend.

