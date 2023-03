Für den deutschen Leitindex geht es am Dienstag weiter aufwärts. Neben Unternehmenszahlen blicken Anleger auf Signale aus den USA.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex legt am Dienstag in den ersten Handelsminuten weiter zu und notiert bei 15.250 Punkten 0,8 Prozent im Plus. Schon am Montag war er 1,1 Prozent höher bei 15.128 Punkten aus dem Handel gegangen.

Maßgeblich für die Erholung waren unter anderem die Bankaktien: Papiere der Deutschen Banken gewannen 6,3 Prozent, Commerzbank-Aktien schlossen 3,6 Prozent im Plus. In der vergangenen Woche hatten Papiere der Deutschen Bank zeitweise 15 Prozent verloren, Commerzbank-Aktien fast zehn Prozent.

Am Dienstag geht es für Bankaktien weiter aufwärts. Papiere der Deutschen Bank gewinnen 1,5 Prozent, Aktien der Commerzbank 2,5 Prozent.

