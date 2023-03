Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Banken ziehen Wall Street nach unten – SVB-Aktie vom Handel ausgesetzt

Der plötzliche Kapitalbedarf der Silicon Valley Bank hat die US-Börsen erschüttert. Sowohl der Dow-Jones, als auch S&P und Nasdaq müssen Verluste hinnehmen. Hoffnung macht der US-Jobmarkt.

New York Die Turbulenzen um die in finanzielle Nöte geratene Silicon Valley Bank (SVB) haben den US-Börsen am Freitag erneut zugesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor ein halbes Prozent auf 32.092 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 sackte um 0,8 Prozent auf 3885 Zähler ab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 1,3 Prozent auf 11.195 Punkte.

Die US-Arbeitsmarktdaten linderten zwar die Zinssorgen der Anleger etwas, denn der überhitzte US-Jobmarkt kühlt sich langsam ab. Im Februar kamen 311.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, nach revidiert 504.000 im Januar.

Die dramatischen Entwicklungen bei dem kalifornischen Start-Up-Finanzierer SVB überschatteten jedoch alles andere. Nach vorbörslichen Verlusten von erneut mehr als 60 Prozent wurde der Handel mit der Aktie zunächst angehalten. Insidern zufolge will sich die Firma nach gescheiterter Kapitalbeschaffung selbst zum Verkauf stellen.



