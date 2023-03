Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen fallen nach größtem Bankenkollaps seit Finanzkrise

Das Aus der Silicon Valley Bank hat die US-Börsen erschüttert. Sowohl der Dow-Jones, als auch S&P und Nasdaq müssen Verluste hinnehmen. Hoffnung macht der US-Jobmarkt.

Die Entwicklungen zur Silicon Valley Bank überschatteten am Freitag den Handel an der Wall Street. (Foto: IMAGO/Xinhua) Wall Street

New York Der Zusammenbruch des US-Start-Up-Finanzierers SVB hat am Freitag Schockwellen durch den Bankensektor gejagt. Die Kurse der großen Geldhäuser an der Wall Street brachen zeitweise massiv ein, da Anleger sich vor schlummernden Risiken in den Bilanzen fürchteten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor bis zum Mittag 1,2 Prozent auf 31.853 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 sackte um 1,6 Prozent auf 3855 Zähler ab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 1,9 Prozent auf 11.122 Punkte.

Die Silicon Valley Bank (SVB) wurde am Freitag in Folge massiver Kursverluste von einer kalifornischen Regulierungsbehörde geschlossen. Insidern zufolge war zuvor eine Not-Kapitalerhöhung gescheitert, die nach Milliardenverlusten aus dem Verkauf eines Anleiheportfolios nötig geworden war. Es ist die größte US-Bankenpleite seit der Finanzkrise.

