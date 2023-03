Gastkommentar Abhängigkeit von China: Diversifizierung ist kein Allheilmittel

Um weniger stark auf Chinas Rohstoffe und Vorprodukte angewiesen zu sein, diversifiziert Deutschland seine Bezugsquellen. Doch diese Strategie hat Tücken, warnt Hanns W. Maull.

Hanns Maull

Der BDI hat kürzlich mit Blick auf die Rohstoffstrategie der Bundesregierung gefordert, Deutschland und Europa müssten sich „diversifizieren und unabhängiger aufstellen“. Der Grund für diese Forderung ist auch in China zu vermuten: 2022 importierte Deutschland fast 70 Prozent der seltenen Erden, die in der IT-Industrie und im Energiesektor unverzichtbar sind, aus der Volksrepublik China. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts bezieht zudem fast die Hälfte aller deutschen Industrieunternehmen Vorprodukte aus China, in der Automobilindustrie sind es über drei Viertel.

80 Prozent der Unternehmen wollen einer Umfrage zufolge ihre Bezugsquellen diversifizieren, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Auch auf EU-Ebene, im Bund sowie in den Unternehmen wird vor allem auf Diversifizierung als Allheilmittel geschaut – doch diese hat bei genauem Hinschauen erhebliche Tücken.

Diversifizierung ist teuer und höchstens in akuten Krisen sinnvoll