Gastkommentar Die Gleichstellung der Geschlechter ist wichtig für unseren Wohlstand

Für die Transformation der Wirtschaft sind alle Talente nötig. Deshalb helfen wir Frauen, dass sie so viel arbeiten können, wie sie wollen, versichern Robert Habeck und Lisa Paus.

Robert Habeck ist Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Vizekanzler. Lisa Paus ist Bundesfamilienministerin.

Die Gleichstellung der Geschlechter im Erwerbsleben ist eine zentrale Frage von Gerechtigkeit und Freiheit. Denn ökonomische Eigenständigkeit ist eine der Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben und für den Aufbau eigenen Wohlstands.

Aber in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel ist die ökonomische Gleichstellung von Frauen auch ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Wir brauchen alle Talente in unserem Land, damit die sozialökologische Transformation unserer Wirtschaft weiter an Dynamik gewinnen kann.

Viel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schon getan. Deutschland hat inzwischen eine der höchsten Erwerbstätigenquoten von Frauen in Europa: 75,2 Prozent. Die Zeiten sind vorbei, in denen sich Frauen mit Kindern dafür rechtfertigen mussten, berufstätig zu sein.

Männer wollen aktive Väter sein. Doch fast die Hälfte der Frauen hierzulande arbeitet in Teilzeit: Mit 48,8 Prozent hat Deutschland eine der höchsten Teilzeitquoten Europas. Bei den Männern sind es nur 11,5 Prozent.