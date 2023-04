Die Fed sollte einen Kursschwenk vollziehen. Nicht nur weil sich die Inflation in die richtige Richtung bewegt. Sondern auch weil KI die Wirtschaft nachhaltig verändern wird.

US-Korrespondentin Astrid Dörner blickt voraus. Die nächste Sitzung findet Anfang Mai statt. Wohin steuert die Fed?

Sundar Pichai sucht nach den richtigen Superlativen. Künstliche Intelligenz (KI) sei „die tiefgreifendste Technologie, an der die Menschheit arbeitet“, sagte der Chef von Googles Mutterkonzern Alphabet am Sonntag im US-Sender CBS. Die Technologie werde größere Auswirkungen haben „als Feuer, Elektrizität oder irgendetwas, das wir in der Vergangenheit jemals gemacht haben“.

Seit Monaten tobt ein Wettstreit der Technologieunternehmen um die besten Anwendungen von Künstlicher Intelligenz, angetrieben von ChatGPT. Auch bei den Anlegern weckte das neue Euphorie. Die Alphabet-Aktie gewann in diesem Jahr 22 Prozent. Der Softwarekonzern Microsoft, der an Open-AI, dem Entwickler von ChatGPT, beteiligt ist, legte seit Anfang Januar an der Börse um 19 Prozent zu. Das gab auch den breiteren US-Indizes Auftrieb, in denen Technologiekonzerne eine große Rolle spielen.

