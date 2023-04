Kommentar Die Pentagon-Leaks entblößen den Hochmut der US-Regierung

Der mutmaßliche Verursacher des Dokumenten-Leaks wurde festgenommen. Doch der Schaden der Pentagon-Affäre ist damit nicht behoben.

Die Dokumenten-Leaks werfen ein schlechtes Licht auf den US-Präsidenten. (Foto: Reuters) Joe Biden

Washington Täglich werden neue Details über das Riesenleck im amerikanischen Sicherheitsapparat bekannt: Ein 21-jähriger Nationalgardist soll auf der Videospiel-Plattform Discord die Regierungsgeheimnisse verbreitet haben, die die USA in eine Vertrauenskrise stürzten. Am Freitag muss der mutmaßliche Verursacher vor Gericht erscheinen.

Doch mit der Anklage, die Aufschluss über die Motive und Methoden des Verdächtigen geben könnte, ist der Schaden der Pentagon-Affäre noch lange nicht behoben. Seit den Snowden-Enthüllungen gab es keine US-Geheimdienstaffäre mehr in diesem Ausmaß: Seit Wochen kursieren Dutzende, teils als hochgeheim eingestufte US-Dokumente im Netz, die tiefe Einblicke in das Kriegsgeschehen in der Ukraine geben.

Ihre Veröffentlichung ist ein beunruhigendes Signal an die Geheimdienstallianz Five Eyes, ein Bündnis der USA mit Australien, Kanada, Neuseeland und Großbritannien. Auch deutsche Behörden sind in ihrer Terror- und Verbrechensbekämpfung auf die Amerikaner angewiesen. Doch die internationale Kooperation hängt auch davon ab, dass hochsensible Informationen beim mächtigsten Partner gut aufgehoben sind.