Robert Habeck will die Gas-Umlage noch einmal prüfen. Sie zu ändern wäre aber nicht einfach. Denn juristisch steht der Wirtschaftsminister vor einem Dilemma.

Die Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll ab Anfang Oktober greifen und Importeuren zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes Gas aus Russland kaufen müssen. (Foto: dpa) Gaszähler

Berlin Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigen sich offen für Änderungen an der geplanten Gas-Umlage für die Verbraucher. Lindner sagte in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“: „Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegen und Gewinne darauf machen.“ Das müsse man sich genau ansehen. Die Fakten kenne aber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) viel besser.

Habeck wies laut der Zeitung „Welt“ auf juristische Hürden und mögliche Klagen hin. Er will den Kreis der berechtigten Unternehmen nun verkleinern. Grundsätzlich bestehe zwar ein Anspruch auch für Firmen, die nicht in existenzieller Not seien. Es hätten sich aber ein paar Unternehmen reingedrängt, die viel Geld verdient hätten und die die Hilfen der Bevölkerung nicht bräuchten.

