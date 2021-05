Grußwort von Angela Merkel zum Handelsblatt-Jubiläum „Viel gelesene Impulsgeberin in einer lebendigen Demokratie“

Zum 75. Jubiläum des Handelsblatts gratuliert Bundeskanzlerin Angela Merkel der Wirtschaftszeitung. Die Herausforderung, aus Innovationen Wertschöpfung zu generieren, stehe seit jeher im Mittelpunkt der Berichterstattung.

Wie sieht unsere Zukunft aus? In den ersten Jahren der Nachkriegszeit war das eine besonders drängende Frage, der sich der Journalist Herbert Gross eingehend widmete. 1946 erhielt er die Lizenz für eine neue Wirtschaftszeitung: das Handelsblatt. „Fortschritte der Technik“ – so lautete eine Kopfzeile der ersten Ausgabe, die sich als wegweisend für die damals noch junge Zeitung und bezeichnend für das heutige Traditionsblatt erweisen sollte.

Die Herausforderung, aus Innovationen Wertschöpfung zu generieren, steht seit jeher im Mittelpunkt der Berichterstattung. Dies entspricht auch dem ungebrochenen Anspruch Deutschlands, Innovationen zu entwickeln, mitzugestalten und anzuwenden.

Ob Klimaschutz, E-Mobilität oder Wasserstofftechnologie, ob Künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder die Digitalisierung in all ihren Facetten – es gibt kaum ein fortschrittsrelevantes Thema, das das Handelsblatt nicht beleuchtet.

So spornt es Unternehmergeist, gesellschaftliche Veränderungsbereitschaft und politischen Gestaltungswillen an. Und das wiederum macht die Zeitung zu einer gefragten und viel gelesenen Impulsgeberin in einer lebendigen Demokratie.

Sehr gerne gratuliere ich daher zum 75. Jubiläum und wünsche dem Handelsblatt weiterhin viele Leserinnen und Leser, die kompetenten und verlässlichen Journalismus zu schätzen wissen.

