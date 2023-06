Nachfolge Bericht: Investor Soros will Geschäftsimperium an Sohn Alex übergeben

George Soros übergibt die Geschäfte an seinen Sohn Alex. Der will die „liberalen Absichten“ seines Vaters ausweiten und linksgerichtete US-Politiker unterstützen.

Der Investor ist oft Ziel rechter Politiker und Aktivisten, die sich an seinem Eintreten für liberale Werte stören. (Foto: AP) George Soros

New York Der Investor und Philanthrop George Soros will sein milliardenschweres Geschäftsimperium seinem jüngeren Sohn Alexander übertragen. Dies teilte Alexander in einem Exklusivinterview des „Wall Street Journal“ mit, das am Sonntag veröffentlicht wurde.

Zu den Holdings von Soros gehört seine Nichtregierungsorganisation Open Society Foundations, die in mehr als 120 Ländern aktiv ist. Die Stiftungsgruppe vergibt jährlich rund 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) an Gruppen, die Menschenrechte und die Demokratie auf der ganzen Welt fördern, wie es auf ihrer Webseite heißt.

Soros' Sohn, der sich Alex nennt, sagte dem „Wall Street Journal“, er sei „politischer“ als sein 92 Jahre alter Vater. George Soros ist oft Ziel rechter Politiker und Aktivisten, die sich an seinem Eintreten für liberale Werte stören.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen