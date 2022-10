Banken DKB zahlt Mitarbeitern einen Inflationsbonus von 1500 Euro

Die Inflationsausgleichsprämie soll allen Mitarbeitern unabhängig vom Beschäftigungsgrad ausgezahlt werden. Die Direktbank zählt etwa 5000 Angestellte.

Nachdem bereits andere deutsche Banken angekündigt hatten einen Inflationsbonus an ihre Mitarbeiter zu zahlen, zieht die BayernLB-Tochter DKB am Dienstag nach. (Foto: dpa) BayernLB, Nürnberg

Die Berliner BayernLB-Tochter DKB hat in einem internen Schreiben angekündigt, ihren Mitarbeitern einen steuer- und abgabenfreien Inflationsbonus von 1.500 Euro zahlen zu wollen. Ein DKB-Sprecher bestätigte den Plan auf Nachfrage von Bloomberg News. Den Angaben zufolge soll die Sonderprämie im Januar überwiesen werden. Dabei erhalten alle Vollzeit- und Teilzeitkräfte der DKB und ihrer Töchter unabhängig vom Beschäftigungsgrad die volle Inflationsausgleichsprämie. Zuletzt hatte das Institut rund 5.000 Menschen beschäftigt.

Ob auch in anderen Teilen des BayernLB-Konzerns ein Inflationsbonus kommen wird, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen. Zuvor hatten bereits vereinzelt andere deutsche Banken einen Inflationsbonus angekündigt. So will die Düsseldorfer Targobank, die rund 7.000 Beschäftigte hat, eine Sonderprämie von 3.000 Euro überweisen. Bei ING Deutschland beläuft sich die Prämie auf 1.500 Euro. Und bei der DZ-Bank-Tochter Reisebank ist eine Zahlung von 1.800 Euro vorgesehen.

Eine neue Regelung der Bundesregierung ermöglicht es Arbeitgebern, Beschäftigten bis zum 31. Dezember 2024 eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von 3.000 Euro zukommen zu lassen. Sie soll helfen, höhere Kosten für Energie und Lebensmittel abzufedern. Die Inflationsrate hatte im Deutschland im September bei 10% gelegen. Sie erhöhte sich damit nach 7,9% im August sprunghaft und verweilt nun schon seit sieben Monaten oberhalb der Marke von 7%.

