Bilanzskandal Münchener Justiz ächzt unter mehr als 2200 Wirecard-Klagen

Aktionäre des Zahlungsdienstleisters wenden sich vor allem gegen den Wirtschaftsprüfer EY – und Ex-Vorstandschef Markus Braun. Besonders eine Klage sorgt für Aufsehen.

Nach dem Wirecard-Skandal muss sich der frühere CEO vor Gericht verantworten. (Foto: AFP/Getty Images) Markus Braun

Köln Am 25. Juni 2020 meldete die Wirecard AG Insolvenz an – schon kurz darauf gingen die ersten Klagen von geschädigten Aktionären beim Landgericht München I ein. Nun hat das Gericht Zwischenbilanz gezogen: Bis Ende 2022 sind dort insgesamt 2251 Verfahren eingegangen.

Viele Investoren fordern Schadenersatz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, die jahrelang die Wirecard-Bilanzen freigezeichnet hatte. Allein 1173 Klagen richten sich explizit gegen EY.

Die Kläger werfen der Gesellschaft, die zu den Big Four, also den vier Großen gehört, vor, schwerwiegende Fehler im Zahlenwerk des Zahlungsdienstleisters übersehen zu haben. Insbesondere geht es um ein angebliches Treuhandvermögen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, das in der Bilanz verbucht, aber tatsächlich nicht vorhanden war.