Altersvorsorge Versicherer wollen den Neuanfang – weg von der ungeliebten Riester-Rente

Mit der Bürgerrente schlagen die Versicherer ein neues Konzept der Altersvorsorge vor, an dem sich durchaus auch Kritik entzündet. Auch in anderen Sparten zeichnen sich ungelöste Probleme ab.

Hohe Lebenshaltungskosten führen dazu, dass viele Menschen weniger Geld in die Altersvorsorge stecken – trotz eines Zinsanstiegs. (Foto: imago images/Westend61) Aktiv im Alter

München, Frankfurt Die Riester-Rente gilt als komplex, zu teuer und renditeschwach. Deshalb will die Politik die staatlich geförderte private Altersvorsorge grundlegend reformieren. Die Versicherungswirtschaft fürchtet, in der Diskussion um das passende Produkt ins Hintertreffen zu geraten - und präsentiert mit der Bürgerrente nun ein Alternativkonzept.

„Im Vergleich zur Riester-Rente ist die Bürgerrente einfacher, verständlicher, nachhaltiger und renditestärker“, wirbt GDV-Präsident Norbert Rollinger bei der Jahresmedienkonferenz am Donnerstag für den neuen Vorschlag.

Die Bürgerrente soll die wesentlichen Kritikpunkte an der Riester-Rente beseitigen. Dazu gehört auch, dass die Einzahlungen der Kunden nicht mehr komplett garantiert werden, sondern nur zu 80 Prozent. So könnten die Versicherer die Kundengelder stärker als bisher am Aktienmarkt und damit renditeorientierter anlegen.

GDV will Reform noch in dieser Wahlperiode

