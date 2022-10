Munich Re Führungsspitze der Munich Re wird weiblicher

Die Französin Clarisse Kopff und die Südafrikanerin Mari-Lizette Malherbe ziehen in den Vorstand des weltgrößten Rückversicherers ein.

Munich RE

München Bei der Munich Re ziehen in den nächsten Monaten gleich zwei Frauen in den Vorstand ein. Die Französin Clarisse Kopff soll dort ab Dezember das Versicherungsgeschäft außerhalb der Lebensversicherung in Europa und Lateinamerika übernehmen. Die Südafrikanerin Mari-Lizette Malherbe leitet ab dem kommenden Jahr das Ressort für Lebens- und Krankenversicherungen.

Das gab die Munich Re am Donnerstagmittag nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt.



Lange hatte man beim weltgrößten Rückversicherer nach geeigneten Frauen für den Vorstand Ausschau gehalten. Nachdem mit Doris Höpke vor rund einem Jahr die einzige Frau im bis dahin neunköpfigen Gremium überraschend mitgeteilt hatte, dass sie nach rund 22 Jahren den Dax-Konzern mit Ablauf ihres Vertrages im April verlassen werde, lief die Suche.

Der Vorstand war seitdem auf acht Personen geschrumpft und rein männlich besetzt. Höpkes bisherige Aufgaben für Europa und Lateinamerika sowie die Personalabteilung der Rückversicherung wurden verteilt.

Selbstverpflichtung zu verstärkter Frauenförderung