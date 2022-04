Rückversicherer Munich Re lockt weiter mit hoher Dividende

Bei der Hauptversammlung loben Aktionäre die gute Geschäftsentwicklung des Versicherers. Die Wahl des Abschlussprüfers EY ruft dagegen deutliche Kritik hervor.

Für das laufende Jahr rechnet die Munich Re mit Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine. (Foto: Munich Re) CEO Joachim Wenning

München Die Munich Re will trotz der großen weltweiten Bedrohungen um Krieg, Pandemie, Naturkatastrophen und Inflation auch für dieses Jahr die Dividende um mindestens fünf Prozent steigern. Das hat Konzernchef Joachim Wenning bei der Hauptversammlung des weltgrößten Rückversicherers, die am Donnerstag in virtueller Form stattfand, bekanntgegeben.

Nach einer Ausschüttung von 11 Euro je Aktie für das abgelaufene Jahr können Aktionäre für 2022 mindestens 11,55 Euro erwarten. In Relation zum aktuellen Aktienkurs von knapp 240 Euro ergibt sich derzeit eine Dividendenrendite von rund 4,6 Prozent.



Dabei waren die Herausforderungen im abgelaufenen Jahr immens. „Historisch betrachtet gehört 2021 zu den schadenträchtigsten Jahren überhaupt“, sagte Wenning in seiner Rede an die Aktionäre.

Allein durch Naturkatastrophen fielen Schäden von umgerechnet annähernd 250 Milliarden Euro an. Davon waren 105 Milliarden Euro versichert. Rund 3,1 Milliarden Euro entfielen auf die Munich Re.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen