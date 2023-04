Chart des Tages Prometheus-Aktie steigt nach Offerte um 70 Prozent

Der US-Pharmakonzern Merck & Co möchte das kalifornische Biotech-Unternehmen übernehmen. Der massive Kurssprung kommt nicht überraschend.

Prometheus ist auf die Behandlung von Immunkrankheiten spezialisiert. (Foto: AP) Logo der New Yorker Börse

Düsseldorf Das am Sonntag veröffentlichte Übernahmeangebot des US-Pharmakonzerns Merck & Co. für das kalifornische Biotech-Unternehmen Prometheus Biosciences hat die Prometheus-Aktie am Montag an der Wall Street um 70 Prozent auf bis zu 193,79 Dollar nach oben schnellen lassen.

Der massive Kurssprung kam indes nicht überraschend, denn Merck bietet den Aktionärinnen und Aktionären 200 Dollar je Prometheus-Aktie. Merck will mit der Übernahme sein Arzneimittelportfolio erweitern, weil seine Blockbuster-Krebsimmuntherapie Keytruda voraussichtlich im Jahr 2028 wichtige Patente verliert.

Prometheus ist auf die Behandlung von Immunkrankheiten spezialisiert. Für die Übernahme zahlt Merck insgesamt knapp elf Milliarden Dollar. Die Merck-Aktie fiel leicht um 0,6 Prozent auf knapp 115 Dollar. Damit bleibt sie aber in Sichtweite ihres Rekordhochs von 116,13 Dollar, das sie in der vergangenen Woche markiert hat.

Mehr: Dieses Potenzial bieten Ladesäulen-Aktien für Anleger

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen