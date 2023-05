Hugo Boss Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Hugo-Boss-Aktie?

Der Modekonzern Hugo Boss lädt seine Aktionäre im Mai zur Hauptversammlung. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur HV 2023.

Wann ist die Hugo-Boss-Hauptversammlung 2023?

Die Hugo-Boss-Hauptversammlung wird am Dienstag, den 9. Mai 2023, abgehalten.

Wie hoch ist die Hugo-Boss-Dividende 2023?

Die Aktionäre von Hugo Boss sollen für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie erhalten.

Wie hoch war die Hugo-Boss-Dividende 2022?

Auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr haben die Aktionäre der Hugo Boss AG eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro pro Aktie beschlossen.

Wann zahlt Hugo Boss die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung 2023 fällig. Daher dürfte die Dividende am 12. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Hugo-Boss-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Hugo-Boss-Aktie.

Bis wann muss ich Hugo-Boss-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Hugo-Boss-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot liegen.

Aktuelles zu Hugo Boss

Hugo Boss will nach dem Rekordjahr 2022 weiter wachsen. Das verkündete Konzernchef Daniel Grieder bei der jüngsten Bilanzpressekonferenz. „Wir werden 2023 zu einem weiteren Rekordjahr für unser Unternehmen machen und unser mittelfristiges Umsatzziel von vier Milliarden Euro bereits in diesem Jahr erreichen und damit deutlich früher als erwartet“, sagte Grieder. Konkret wolle das Unternehmen 2023 ein Umsatzplus im einstelligen Prozentbereich sowie ein Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) um fünf bis zwölf Prozent erzielen. Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse um 27 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro und das Ebit um 47 Prozent auf 335 Millionen. Ein Rekordjahr für den Konzern – trotz Inflation und Rezession. Die Aktionäre sollen an dem soliden Wachstum mit einer um 30 Cent auf 1,00 Euro je Aktie angehobenen Dividende beteiligt werden. Letztere wird der Vorstand von Hugo Boss am Tag der Hauptversammlung vorschlagen.

