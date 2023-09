Ölkonzern Saudi-Aramco will offenbar Anteil von bis zu 50 Milliarden Dollar verkaufen

Das Vorhaben besteht einem Zeitungsbericht zufolge bereits seit Längerem. Nun soll es noch 2023 realisiert werden.

Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco ist die größte und wertvollste Fördergesellschaft weltweit. (Foto: Reuters) Das Khurais-Ölfeld, 160 Kilometer von Riad entfernt

New York Der saudi-arabische Ölkonzern Saudi-Aramco will einem Zeitungsbericht zufolge einen Anteil von bis zu 50 Milliarden Dollar verkaufen. Saudi-Arabien habe bereits im vergangenen Jahr geplant, Aktien von Aramco im Volumen bis zu 50 Milliarden Dollar zu verkaufen, schrieb das „Wall Street Journal“ am Freitag.

Allerdings habe man die Pläne dann wegen ungünstiger Marktbedingungen nicht weiter verfolgt. Das nun angestrebte Vorhaben könne noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Das Königreich wolle die neuen Transaktionen über die Börse der Hauptstadt Riad laufen lassen, um rechtliche Probleme bei internationalen Notierungen zu vermeiden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf saudi-arabische Beamte und andere mit dem Vorgaben vertraute Personen.

Von Saudi-Aramco erhielt das Wall Street Journal zunächst keine Stellungnahme.

