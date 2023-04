Dax aktuell Dax fällt nach neuem Jahreshoch erneut zurück – Experte: 16.600 Punkte als nächstes Kursziel

Die Entwicklung in der ersten Hälfte des Monats bestätigt bislang einen saisonalen Faktor. Historisch betrachtet ist der April der beste Börsenmonat des gesamten Jahres.

Düsseldorf Neue Jahreshöchststände lassen sich am deutschen Aktienmarkt immer häufiger beobachten. Am Montag erreichte der Dax mit 15.903 Zählern das vierte neue Jahreshoch in den vergangenen acht Handelstagen.

Anschließend setzten erneut kleinere Gewinnmitnahmen ein. Der deutsche Leitindex schloss kaum verändert bei 15.790 Punkten.

Mit den Gewinnmitnahmen am Montag reiht sich die Frankfurter Benchmark wieder in den Kursverlauf nach den ersten beiden Jahreshöchstständen ein. Beim ersten Mal rutschte der Dax auch noch am Folgetag weiter ab.

Noch am vergangenen Mittwoch, als der Dax nach den US-Inflationsdaten nach oben kletterte und sofort wieder absackte, herrschte am folgenden Donnerstag wieder reges Kaufinteresse. Und am Freitag schloss der Dax nach seinem neuen Jahreshoch nur gut 30 Punkte tiefer.

Man darf also gespannt sein, ob der Dax nach den Gewinnmitnahmen am Montag auch am morgigen Dienstag der Leitindex weiter konsolidiert.

April ist der beste Börsenmonat des Jahres

